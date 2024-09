TOP 14. Baptiste Couilloud meilleur qu’Antoine Dupont ? Vincent Moscato n’a pas peur des mots

Fidèle à sa réputation et ses avis impopulaires, Vincent Moscato a clairement laissé comprendre que Couilloud était meilleur que Dupont, aujourd’hui. Alors ?

Il est vrai qu’il réalise une année exceptionnelle. Auteur de 18 essais en 18 matchs depuis janvier 2024, Baptiste Couilloud joue probablement le meilleur rugby de sa carrière, à 27 ans.

Chef de meute et renard des surfaces, Baptiste Couilloud est-il le plus grand prédateur du Top 14 ?

Capitaine émérite du LOU, qu’il tire à bouts de bras, le demi de mêlée se fait remarquer, notamment par Vincent Moscato, qui a raison, lui trouve beaucoup de qualités :

"C’est un mec qui pue le rugby, explique-t-il. À ce poste, marquer autant d’essais c’est très très rare. C’est un joueur qui sent tout. Il a un truc d’anticipation et il a des pattes et surtout, il est rugby. Dans n’importe quel club il jouerait et il serait titulaire."

Même à Toulouse ? Fidèle à lui-même, l’ancien talonneur n’a pas peur des mots, ni des avis impopulaires. "Quand un mec marque 17 essais et qu’il maintient son club, c’est peut-être le meilleur de France". (…) "Lacroix ne le fait pas venir au Stade Toulousain parce qu’il sait que Dupont aurait du mal à jouer, avec lui."

Dans l’art de la provocation, Vincent Moscato est un maitre, qui s’était d’ailleurs lourdement trompé au sujet du pack toulousain quant à sa capacité à répondre au défi rochelais, la semaine dernière.

Quid de cette fois-là ? Quand on lui demande si Couilloud est meilleur que Dupont, sur le plateau du Super Moscato Show il répond : "Peut-être !" (…) "On verra qui sera remplaçant au Tournoi en hiver prochain".

A ce titre, on a toujours gagé que sans Antoine Dupont, Baptiste Couilloud compterait une quarantaine de sélections et un autre statut, aujourd’hui. Mais à ce jour, Dupont est encore là et le on voit mal le champion olympique laisser sa place sans broncher…