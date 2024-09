TOP 14. 5, 4, 3… amis toulousains, bonne nouvelle, le retour d’Antoine Dupont est imminent

Jours ? Semaines ? Mois ? A quand le (vrai) retour d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain ? Il a répondu au micro de Canal Plus.

Après le titre européen, le Top 14, le circuit à 7 puis l’épreuve olympique de la discipline, Antoine Dupont a donc été couronné (comme ses coéquipiers) de la légion d’honneur par le président Emmanuel Macron, ce samedi.

La véritable fin de sa parenthèse enchantée des JO ? Présent au stade Ernest-Wallon ce dimanche soir pour suivre la rencontre entre le Stade Toulousain et La Rochelle, le demi de mêlée vedette devrait bientôt revenir définitivement dans la ville rose.

TOP 14. 8 mois plus tard, Anthony Jelonch déjà de retour avec le Stade Toulousain face à La Rochelle ?D’abord pour s’entraîner, avant de reprendre le chemin des terrains en match officiel. "Il ne me reste plus beaucoup de vacances, j’en ai déjà eu beaucoup, plaisantait Antoine Dupont au micro de Canal Plus. Je ne vais pas tarder à revenir à l’entraînement et dans les prochaines semaines, revenir sur les terrains. En principe, ce sera début ou mi-octobre."

Après sa saison dernière surchargée et malgré un management très intelligent le concernant, le Haut-Pyrénéen avait eu le droit près de deux mois de vacances.

Comment Antoine Dupont a ''rapporté'' 400 000 euros au Stade Toulousain grâce aux JO ?

A son sujet, on pourrait donc imaginer un retour soit sur le banc pour le déplacement chez son ancien club de Castres le 5 novembre, soit d’emblée pour la réception de Clermont, le 13 octobre.



Histoire d’avoir le temps de jeu suffisant pour monter en régime avant de rejoindre l’équipe de France pour la tournée de novembre, sous un maillot qu’il n’aura alors plus porté depuis 1 an.

TOP 14. Stade Toulousain. Antoine Dupont au centre cette saison, plus qu'une folie, une envie !

Un retour à la norme, en somme, même si le meilleur joueur du monde 2021 devrait parfois apparaître à un poste inhabituel, cette saison…