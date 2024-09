TOP 14. 8 mois plus tard, Anthony Jelonch déjà de retour avec le Stade Toulousain face à La Rochelle ?

"Cela fait déjà deux, trois semaines que je m’entraîne avec le groupe, confiait-il a Rugbyrama début septembre. Ça se passe très bien. On s’est dit que quand j’allais reprendre les entraînements avec le groupe, j’allais m’entraîner un mois, un mois et demi, et dès que je serais prêt…

Mais vous connaissez le 3ème ligne international. Pressé de fouler à nouveau le pré avec ses coéquipiers en match et de se chauffer les épaules, il se sent déjà prêt depuis une dizaine de jours. "Dans ma tête, j’ai déjà l’impression d’être prêt mais on s’est dit qu’il valait mieux attendre un mois à bien s’entraîner avant de reprendre."