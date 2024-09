Vos Matchs de Rugby Toulouse/La Rochelle et Toulon/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 2e journée du Top 14 promet des moments forts ! Entre un Toulouse-La Rochelle électrique et des duels comme LOU-UBB et Toulon-Castres, préparez-vous à vivre un week-end de rugby intense.

Le Top 14 a attaqué tambour battant la semaine passé. On retrouve les formations de l'élite pour une deuxième salve de matchs ce week-end. Avec de très belles affiches au programme.

Dimanche soir, Toulouse et la Rochelle clôtureront cette deuxième journée. Un choc entre deux candidats aux Brennus qui ont remporté leur premier match.

Un test pour les deux équipes. O'Gara veut savoir si ses ouailles n'ont pas de complexe d'infériorité face aux Toulousains. Quant à ces derniers, ils vont devoir répondre présent devant leur public après une rencontre plutôt facile face à Vannes.

Des Bretons qui se déplacent à Paris à la même heure que le match entre Toulon et Castres. Un classique du championnat qui, on l'espère, sera spectaculaire. En ce début de saison, tous les cadres, ou presque, seront sur la pelouse.

L'heure n'est pas au turnover. C'est pourquoi on attend également avec impatience l'affiche LOU/UBB à Gerland. Les Lyonnais auront à coeur de confirmer leur victoire à Montpellier samedi dernier.

Côté Bordelais, large vainqueur du Stade Français, on doit aussi montrer qu'on sait bien voyager. Une condition sine qua non si les Girondins veulent éviter la casse barrage et se hisser directement en demie.

Autre match important, celui entre l'USAP et Montpellier. Les Cistes ont chuté d'entrée et ne veulent pas revivre le scénario de l'an dernier. Ramener des points de ce déplacement à Aimé Giral est primordial pour ne pas accuser trop de retard dès l'entame du championnat.

TOP 14 - 2e JOURNÉE :

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Toulouse vs La Rochelle à 21h05 sur Canal + ⏩ prenez vos billets au stade Ernest Wallon

JEUDI 12 SEPTEMBRE

Nevers vs Brivez prenez vos billets au stade du Pré Fleuri

VENDREDI 13 SEPTEMBRE