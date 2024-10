EDITO. RUGBY. A 27 ans, Baptiste Couilloud l’a définitivement compris : le XV de France n’est pas fait pour lui

Irrésistible depuis le début d’année 2024, Baptiste Couilloud s’est fait une raison : il n’aura jamais de vraie carrière internationale.

Il est, en Top 14, assurément le meilleur joueur depuis le début de l’année civile. Du moins le plus régulier. Ses statistiques de 22 essais inscrits en 22 matchs sur les 10 derniers mois closant le débat.

Mais visiblement, cela ne suffit pas. Puisqu’une nouvelle fois, Baptiste Couilloud n’a pas été retenu par Fabien Galthié pour la tournée de novembre. Le sélectionneur pourra bien dire ce qu’il veut et prétendre que le Lyonnais comme Baptiste Serin ont déjà participé à la tournée d’été alors que les trois numéros 9 sélectionnés (Dupont, Lucu, Le Garrec). ont besoin d’être vus en Bleu, on sait comme le principal intéressé qu’il n’en est rien.

Comme en début d’année lorsque Galette prétextait cette fois que Couilloud "n’était pas au niveau" depuis le début de saison pour justifier son absence dans le groupe du Tournoi des 6 Nations. Il est vrai que "Titou" avait, comme beaucoup, quelque peu accusé le coup au retour du Mondial et s’avérait simplement bon, à défaut d’être excellent, lors des dernières semaines de l’année 2023.

Derrière le martien de Toulouse, pas de place pour l’extraterrestre de Lyon

Et cette fois ? Au-delà d’être le meilleur marqueur de la planète en 2024, il est aussi le plus gros dynamiteur du championnat derrière sa mêlée, là où ses départs explosifs font merveille. A Lyon, il fait partie des joueurs qui font la pluie et le beau temps et force est de constater que cette année encore, probablement aucun joueur n’est aussi influent sur le jeu des siens que lui, en Top 14.

Agressif en défense, danger permanent au près, Couilloud n’aura probablement jamais la palette technique et le jeu au pied de Dupont mais possède, pour sûr, tout le reste. Sans être pour autant "tricolore compatible".

La faute à un profil pas assez gestionnaire (et probablement trop proche de celui de Dupont, aussi), malgré ses progrès notables dans le secteur. Dès lors, Couilloud l’a - cette fois - définitivement compris : il ne sera jamais dans les plans de Galthié pour être la doublure du martien de Toulouse.

Car l’âme des Gones n’est pas dupe et sait qu’il ne fera jamais mieux que sa forme du moment. Depuis 1 an, Couilloud joue le meilleur rugby de sa carrière sans pour autant être récompensé en Bleu, avec qui son histoire est plus que contrastée : 6 ans et demi après sa première cape, il n’a connu que 17 sélections et 5 petites titularisations.

De quoi donner matière à discuter avec l’autre Baptiste du groupe, Serin, maître à jouer du RCT depuis de longs mois sans que cela ne lui confère mieux qu’un statut d’intérimaire en cas d’absence des 3 premiers choix de la mêlée. En espérant que la prochaine vedette annoncée du poste en France, Baptiste Jauneau (20 piges), ne connaisse pas le même sort que ses aînés. Sinon quoi on viendra à penser que c’est tout simplement le prénom qui est sur la liste noire des Bleus de Fabien Galthié.