STATISTIQUE. TOP 14. Capitaine, Chevalier, oui, mais Antoine Dupont est-il toujours le vrai ''Ministre de L’Intérieur'' ?

Titulaire d’un surnom évocateur depuis 4 ans, Antoine Dupont voit aujourd’hui Baptiste Couilloud maîtriser au moins aussi bien que lui les courses de soutien judicieuses. Mais alors, c’est qui le plus fort ?

C’est certainement le surnom le plus connu du rugby français actuel. Qui, évidemment, concerne le Tricolore le plus célèbre de la planète. Si la popularité d’Antoine Dupont a pris une autre ampleur encore avec l’effervescence autour des Jeux Olympiques, le demi de mêlée aux 52 capes tient pourtant son fameux sobriquet de "ministre de l’intérieur" au niveau national depuis 2020.

Lui qui demeure encore et toujours probablement le seul élu à faire l’unanimité… Passé la blague, revenons-en à la Genèse de l’histoire : si Dupont fut surnommé ainsi, c’est que le Toulousain était toujours placé à l’intérieur de ses partenaires sur des situations de franchissement. Un opportunisme et une intelligence de jeu qui ont permis de marquer un nombre incalculable d’essais de la sorte dans sa carrière, que ce soit avec Toulouse ou en Bleu.

Couilloud maîtrise tout aussi bien cela désormais

Mais bien qu’unique en son genre, le Haut-Pyrénéen n’est pas le seul à maîtriser le sujet à la perfection. En France, son homologue lyonnais Baptiste Couilloud a aussi appris à apprivoiser cette situation de jeu très prisée des demi de mêlées car intéressante pour aller derrière la ligne ou assurer la continuité. Celle que le All Black TJ Perenara fut probablement le premier à intégrer pleinement à sa palette de jeu dès 2015. Que Jamison Gibson-Park maîtrise également à la perfection aujourd’hui.

Mais alors, en 2024, qui marque le plus sur ce genre de situations ? Dupont ou Couilloud ? Déjà, les deux dynamiteurs sont les demis de mêlée les plus prolifiques de l’Hexagone cette année : 14 essais pour le Toulousain (en 16 matchs), 21 pour le Lyonnais (en 21 rencontres).

Quid des essais marqués grâce à un positionnement à l’intérieur ou à hauteur de leurs coéquipiers après franchissement, après avoir bien suivi l’action ? A ce titre, on en compte 6 pour Dupont et… 8 pour Couilloud ! Le reste relevant - pour les deux - principalement d’essais après démarrage au ras ou des valises dont ils ont le secret.

La recette ? Du flair, des cannes, de l’expérience

Le principal intéressé l’avouait d’ailleurs à RMC Sports : "à force de connaître ses partenaires, ceux qui sont capables de créer des incertitudes, de créer des brèches, tu te mets dans leur roue et tu essaies d’être au soutien la plupart du temps. Parce qu’il ne faut pas se mentir, c’est souvent comme ça que je marque des essais (sourire)."

Dans 38 % des cas cette année, pour être précis. Et ce grâce à un sens de l’anticipation exceptionnel, mais aussi les qualités physiques pour le faire et l’attrait de la ligne. L’expérience aidant pour apprendre à gérer ses efforts et ne réaliser ces courses de soutien pratiquement que lors de coups gagnants. L’attirail du bon numéro 9 moderne, diront certains…

Chef de meute et renard des surfaces, Baptiste Couilloud est-il le plus grand prédateur du Top 14 ?"Souvent, quand les ballons vont au large, il y a des opportunités qui se créent. En étant à l’intérieur du jeu, j’arrive tout de suite à prendre la direction du franchissement pour que ça puisse être une opportunité d’essai. Il n’y a pas vraiment de recette miracle, mais c’est comme ça que je l’analyse. Après, il y a de bons ballons, ceux qui vont au large, mais aussi les ballons de contre-attaque, où tu sais que ça peut se transformer en occasion d’essai. Tu essaies de suivre et de finir les coups." - Couilloud pour RMC Sports

Mais alors, c’est qui le plus fort ? Baptiste Couilloud est-il meilleur qu’Antoine Dupont dans cet exercice particulier aujourd’hui, alors ? En 2024, le chef de meute rhodanien s’avère plus prolifique, en effet. Mais l’équation n’est pas si simple puisque notons aussi que cela constitue 42 % des essais marqués par "Toto" durant la dernière année. Alors qu’in fine, nombre de situations du genre où l’on retrouve les deux bougres à l’intérieur n’aboutissent pas forcément sur des essais.

Au niveau finition, Couilloud est le meilleur en France, en Europe voire ailleurs - Jean-Baptiste Elissalde pour L’Equipe.

Difficile, dès lors, d’en tirer de véritables conclusions. Mais qui sait, peut-être qu’à force, le ministre de l’Intérieur sera obligé de partager son bureau et d’accepter une cohabitation…