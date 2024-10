VIDÉO. Surhumain, Dupont choque son monde avec un triplé pour son retour en Top 14

Toujours aussi impressionnant, Antoine Dupont a livré un match exceptionnel face à l’ASM Clermont pour son retour en Top 14.

Toulouse a gagné, retrouvant de la confiance après deux défaites consécutives. En temps de doutes, ces derniers ont été balayés par l’arrivée d’un homme providentiel : Antoine Dupont. Au cœur de la victoire du Stade Toulousain (48-14), ce samedi 12 octobre à Ernest-Wallon, il a été l’homme fort de sa formation.

Il n’a même pas disputé la moitié du match et pourtant il cristallise déjà l’attention. Devant son public, Antoine Dupont s’est illustré dans la démonstration des siens face à Clermont. Entré à la 45ᵉ minute de jeu, il inscrit un triplé en moins de 10 minutes.

Dupont a encore frappé

Plus précisément, sa première arrivée dans l’en-but adverse s’est faite à la 49ᵉ minute de jeu. À moins de 5 mètres de celui-ci, Antoine Dupont a profité de la négligence de ses adversaires pour s’emparer du cuir et foncer en Terre promise.

Pour la seconde réalisation, le Toulousain a profité d’une superbe action d’Ange Capuozzo. L’Italien a pris de vitesse une partie de la défense adverse avant de servir son demi de mêlée avec un offload sublime. Le Ministre de l’Intérieur n’avait plus qu’à faire quelques mètres pour inscrire un doublé (55ᵉ).

Enfin, le triplé se signe de nouveau grâce à une action décisive d’Ange Capuozzo, l’Italien ayant sûrement été l’autre homme du match côté toulousain. Sur une récupération rouge et noir, il se faufile dans la défense adverse et livre un coup de pied à suivre dans le camp clermontois. Au bout de ce dernier, Antoine Dupont était présent et s’enfuit en solitaire (58ᵉ).

Avec un triplé en moins de 10 minutes, Antoine Dupont réalise l’une des performances individuelles les plus marquantes de l’histoire du Top 14. S’il n’est pas sur un record, Gabriel Lacroix avait inscrit un quadruplé pour le Stade Rochelais en 11 minutes en 2016, sa performance reste folle.

Après la rencontre, Antoine Dupont s’est livré au micro de Canal+ pour évoquer son retour après plus de 3 mois loin des terrains de Top 14. “J’ai bien profité des vacances, mais à chaque fois que je revenais, ça donnait envie d'être sur le terrain avec les copains le week-end” confiait-il.

