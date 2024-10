TOP 14. Ce que change le retour du maestro Antoine Dupont pour le Stade Toulousain ?

Avec Antoine Dupont de retour, le Stade Toulousain se prépare à de nouveaux défis. Ugo Mola y voit l’opportunité de redynamiser le groupe et de reprendre la main dans un Top 14 très concurrentiel.

Après une absence marquante et marquée par un titre olympique, Antoine Dupont fait son grand retour sur les terrains avec le Stade Toulousain. Et ce n’est pas une surprise si cette annonce fait vibrer les supporters.

Pour le Stade Toulousain, son retour pourrait être le remède à une entame de saison en demi-teinte. Car, comme le rappelle Ugo Mola via La Dépêche, "Antoine, de par ses performances, n’est plus à présenter."

Au-delà de son talent, Dupont apporte un supplément d'âme. "Ce sont les 10 ou 15 % en plus qu’il donne à tous ses partenaires par la confiance qu’il suscite," précise Mola. Cette influence sur ses coéquipiers ne se résume pas seulement à ses actions sur le terrain, mais aussi à ce boost mental qu’il installe dans les rangs toulousains. Et ça, ça n’a pas de prix.

Qu’Antoine revienne, c’est évidemment une très bonne chose pour nous tous.

Pour Mola, il ne s'agit pas seulement de compter les victoires, mais de retrouver un contenu de jeu digne du Stade Toulousain. "Je n’étais pas forcément satisfait des trois premières victoires, même si comptablement, elles étaient intéressantes," admet-il. Pour lui, le Stade doit impérativement renouer avec un rugby ambitieux et adaptable : "notre leitmotiv… c’est en un, de s’adapter."

L’adaptabilité, une qualité précieuse dans un Top 14 toujours plus imprévisible. Avec deux défaites de rang au compteur, dont une à la maison face à l'UBB, le Stade Toulousain se doit de remettre la machine en route. "Après deux défaites au Stade Toulousain, ce n’est pas normal de se retrouver dans une situation inconfortable. Mais on va essayer de tout faire pour endiguer tout ça." Les attentes sont élevées, et le retour de Dupont pourrait justement insuffler un souffle nouveau.

On a vraiment la conviction que, plus on monte notre niveau de contenu, plus on a des résultats associés. Ça, c’est une évidence donc à nous de remonter le contenu, et à nous d’agir là où on a des leviers, de ne pas se préoccuper de ce qui peut se passer à droite, à gauche, de nos adversaires…

Côté adversaires, le retour du champion olympique est évidemment une source d’inquiétude. Clermont, par exemple, redoute déjà l'impact d’un Dupont en grande forme. Un retour qui arrive peut-être trop tôt pour leurs plans.

Antoine Dupont, lui, sait qu'il est attendu au tournant. Après une période de repos, il revient avec une énergie renouvelée. Le Stade Toulousain espère désormais que le demi de mêlée les guidera vers une série de victoires et surtout, vers un jeu qui incarne leur identité : audacieux et adaptatif.