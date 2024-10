VIDEO. TOP 14. ''Ce n’est pas possible, on n’a pas de chance'', le retour d'Antoine Dupont ne fait pas que des heureux

À quelques jours de leur duel face à Toulouse, Urdapilleta réagit avec humour au retour de Dupont. « Il n’aurait pas pu attendre ? » Une confrontation attendue au sommet.

Les Jaunards de l’ASM se préparent à un déplacement redoutable ce week-end au Stade Toulousain. Mais en ce début de semaine, une nouvelle est venue complexifier la tâche des hommes de Christophe Urios.

Antoine Dupont, le maître à jouer des Bleus comme des rouge et noir, est attendu pour son retour après des vacances bien méritées. Une information qui a fait réagir l’ouvreur clermontois, Benjamin Urdapilleta, via Sud Radio.

Le numéro 10 argentin a laissé échapper un petit sourire lorsqu’il a été interrogé sur la probable titularisation de Dupont : « J’ai vu qu’il avait repris cette semaine et qu’il était disponible ce week-end. Il n’aurait pas pu attendre la semaine prochaine ? Ce n’est pas possible, on n’a pas de chance… »

Avec cette boutade, Urdapilleta traduit bien le ressenti de toute l’équipe. Car le retour de Dupont est loin d’être une bonne nouvelle pour Clermont, qui s’attendait déjà à un gros choc face aux champions de France.

Le demi de mêlée toulousain a manqué les premières journées de Top 14, mais son retour marque le début d’une nouvelle phase pour le Stade Toulousain, prêt à relancer la machine après deux revers de rang. Une situation que les hommes d'Ugo Mola ne connaissent pas souvent.

Le Stade Toulousain n’a pas chômé en l’absence de son capitaine, mais ils ont tout de même céder à domicile pour la première fois depuis 2022 lors de la venue de l'UBB. Mais c’est un fait, avec Dupont, Toulouse monte d’un cran.

Le défi s’annonce donc de taille pour les Auvergnats, qui doivent composer avec des absents, mais qui ont montré du caractère en arrachant la victoire face à Toulon la semaine dernière.

Rendez-vous ce samedi pour un duel qui s’annonce électrique, où Urdapilleta et ses coéquipiers auront à cœur de rivaliser avec un Toulouse version « full power ». Dupont est de retour, et Clermont est prévenu.