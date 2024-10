VIDEO. Notoriété, sponsors, repos, comment on gère la célébrité quand on s'appelle Antoine Dupont ?

Antoine Dupont, icône du rugby et star montante, fait face à une notoriété grandissante. Mais derrière les projecteurs, comment gère-t-il son statut de star sans perdre de vue l'essentiel : le terrain ?

Ce samedi, Antoine Dupont sera pour la première fois de la saison sur la feuille de match du Stade Toulousain. Le demi de mêlée va faire ses grands débuts en Top 14. Et ce n'est pas pour déplaire aux supporters, mais aussi à ses coéquipiers et au staff.

Ugo Mola sait très bien ce que le Tricolore peut apporter et changer sur le pré. Et ce, même s'il sera dans la peau d'un finisseur ce week-end face aux Auvergnats. On le sait, Dupont est capable d'inverser le cours d'une rencontre. Il l'a déjà prouvé par le passé.

Surtout qu'il retrouve le championnat et son club avec beaucoup d'envie après une pause bien méritée où il a non seulement profité pour couper avec le rugby mais aussi avec la notoriété. Même s'il ne passe pas inaperçu à l'autre bout de la planète.

Déjà starisé dans le monde de l'ovalie, le numéro 9 est entré dans une autre dimension à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024. Le titre décroché avec l'équipe de France à 7 a permis au grand public de le découvrir.

Le petit de Castelnau Magnoac ne s'attendait sans doute pas à autant de sollicitations. Une notoriété qui dépasse désormais largement le cadre de l'ovalie. A l'heure actuelle, Antoine Dupont est le joueur de rugby français le plus connu au monde.

Et il fait partie des visages de ce sport comme certains le sont dans leur discipline. Des figures comme Lebron James ou encore Lionel Messi que le Toulousain a pu rencontrer ces dernières semaines lors de son séjour aux USA. Une parenthèse qui lui a fait du bien et qu'il raconte dans cette vidéo de Bros. Stories.

On y apprend notamment comment le meilleur joueur du monde gère les nombreuses attentes à son égard. Non seulement sur le pré mais aussi en dehors avec les nombreux partenariats qu'il a pu signer avec différentes marques. Une gestion dans laquelle ses proches ont une place très importante pour ne pas perdre de vue l'essentiel, le rugby.