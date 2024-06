SUPER RUGBY. TJ Perenara : La renaissance du premier ''ministre de l’intérieur''

Il y a un peu plus d’un mois maintenant, son nom faisait les gros titres. Il faut dire que TJ Perenara venait d’inscrire son 63ème essai en Super Rugby et devenait, au passage, le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition.

Une juste récompense pour le demi de mêlée de 32 ans, qui en a rajouté deux dans sa besace depuis, alors que tout a bien failli s’arrêter l’an dernier. Victime d’une grave blessure au tendon d’Achille et d’une double opération, le Maori aux 80 sélections avec les All Blacks fut éloigné des terrains pendant près de 17 mois.

Et puis ? Un retour à pas de loup et sur le banc début mars, une grave blessure de son successeur désigné Cam Roigard, avant l’envol.

Tel un phœnix, le bon TJ a rené de ses cendres. Car depuis, celui qui paraissait être sur le déclin depuis le Mondial 2019 (il n’avait plus débuté un match international depuis novembre 2021) semble avoir retrouvé la forme de sa vingtaine. En témoignent ses 7 essais inscrits sur les 9 matchs suivants, tous avec une rage ostensible.

J'ai toujours pensé que je reviendrais et que je jouerais bien. J'ai travaillé dur ; j'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts pour m'assurer de pouvoir faire mon travail sur le terrain. - pour ESPN

Teigneux, en pleine capacité de ses moyens, pesant au près, "Thomas Tekanapu" semble suivre les pas de ses saisons 2015 et 2016 où il marchait sur l’eau. Ces exercices ou sa lecture du jeu et ses cannes lui permettaient toujours d’être placé au soutien intérieur de ses coéquipiers, et d’inscrire pas moins de 18 réalisations en 2 ans avec les Hurricanes , tout en raflant un titre.

Huit ans plus tard, et si sa forme lui permettait d’aller en chercher un autre, le 2ème de l’histoire des hommes de la capitale ? S’il a aujourd’hui principalement troqué les soutiens intérieurs pour les essais au ras, son opportunisme et sa puissance lui permettent encore de marqueur autant. Et seront déterminants dès ce samedi, pour aider les Canes à passer ce plafond de verre que constituent les quarts de finale du Super Rugby, qu’ils n’ont plus franchis depuis 2019.