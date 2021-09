VIDEO. En pleine interview, TJ Perenara arrête tout pour respecter le haka des supporters

Les All Blacks n'ont pas joué leur meilleur match ce samedi face à l'Afrique du Sud. Pris par l'enjeu et par l'agressivité de leurs adversaires, ils ont eu toutes les peines du monde à mettre le jeu en place. La victoire est là et elle sera fêtée comme il se doit avant une semaine qui s'annonce studieuse pour les Néo-Zélandais, notamment au niveau de la touche. Avant le temps de l'analyse, vient celui de la célébration. Et les supporters kiwis présents en Australie n'ont pas boudé leur plaisir devant ce succès contre le rival ancestral. Certains ont d'ailleurs réalisé un haka dans les tribunes après le coup de sifflet de final. Une scène que le demi de mêlée TJ Perenara, d'origine maori, n'a pas manqué. Alors qu'il était en pleine interview d'après-match, celui qui mène le haka des All Blacks s'est arrêté, s'est excusé avant d'enlever son casque pour regarder ses compatriotes en signe de respect. Une belle image de communion entre les joueurs et les supporters.

TJ Perenara pauses his post-match interview to show respect to New Zealand fans in the crowd performing a Haka for the All Blacks, following their win over the Springboks this morning.



Top class stuff. 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/zsyDA8FnYe