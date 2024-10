TOP 14. ‘‘Ça commence à casser les couilles’’, Clermont en a le ras-le-bol et le fait savoir

Face au Stade Français Paris, l’ASM Clermont Auvergne a encaissé une nouvelle défaite à l’extérieur (36-6) en Top 14.

L’ASM Clermont n’y arrive toujours pas. Sur ses bases, le club auvergnat est capable de belles prestations, mais en dehors l’addition se révèle souvent salée. Ce samedi 26 octobre à Paris, rien n’a bousculé cette habitude. Les Clermontois se sont lourdement inclinés (36-6) face au Stade Français.

Après la rencontre, plusieurs voix se sont levées pour critiquer la mauvaise dynamique de Clermont sur ses déplacements. Pépite du club, Baptiste Jauneau n’a pas fait de langue de bois auprès du diffuseur. “À chaque fois, on prend 30 à 40 pions, on ne ramène jamais de point et on relance toutes les équipes, ça comme à casser les couilles”, a-t-il confié au micro de Canal +.

Clermont peine à convaincre

En effet, l’ASM Clermont montre de sérieuses failles loin de l’Auvergne. En Top 14, leur dernière victoire à l’extérieur remonte à un succès du côté de l’USAP (28-35), le 11 mai dernier. Depuis, ils n’ont pas ramené un point à la suite d’un déplacement.

Depuis, la moyenne de points encaissés à chaque déplacement affole les compteurs. Sur leurs cinq derniers déplacements, Clermont a encaissé en moyenne 40,4 points. En plus d’avoir une défense poreuse, ils peinent également à suivre en attaque, accusant une différence de points moyenne d’environ 30 points.

Après la rencontre, le manager Christophe Urios a également montré son mécontentement. “J'ai trouvé le cinq de devant émoussé, nos avants pas costauds et notre jeu offensif pas vraiment en place. Individuellement, on a commis des erreurs incroyables”, argue-t-il selon des propos rapportés par Rugbyrama après la défaite à Paris.

Il explique également que “les matchs à l'extérieur se suivent et se ressemblent”. Pour lui, la faute viendrait avant tout d’un pack fébrile qui peine à dominer loin du Michelin. “On n'arrive pas à imposer ce qu'on veut et ça commence à me gonfler. Toujours les mêmes erreurs, c'est fatigant. Notre rugby n'est pas assez costaud”, assure Christophe Urios.

S’il confie que l’animation offensive de son équipe n’est pas non plus à la hauteur, il rappelle qu’il est difficile pour les trois quarts de s’imposer lorsque les avants sont en difficultés. Si l’ASM Clermont reçoit l’Union Bordeaux-Bègles la semaine prochaine, il y aura beaucoup de temps pour préparer le prochain déplacement. Il s’agit d’un voyage chez le LOU Rugby, le 23 novembre prochain.

