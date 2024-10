TOP 14. Jamie Cudmore et la colonie des champions 2010 bientôt de retour aux affaires à Clermont ?

Si Christophe Urios vient de prolonger de 3 ans, il va très certainement procéder à l’intégration de nouveaux venus dans son staff, main dans la main avec l’ASM. En appelant à la nostalgie du club.

Avouez que cela aurait une sacrée gueule. Mieux, du côté de l’ASM, il serait difficile de faire plus en termes de légendes de club et de nostalgie. On s’explique.

Si Christophe Urios aurait prolongé son contrat de 3 ans avec Clermont, on ne sait pas avec quel staff le technicien marchera. Mais dans ce nouveau projet, l’ancien talonneur voudrait s’entourer de personnalités qui connaissent bien le club, et qui l’aiment.

Ainsi, afin de faire retrouver son lustre d'antan au club, l'ASM aurait pris de réelles décisions pour l'avenir. À ce titre, RugbyPrime indique ce jeudi que selon les rumeurs qui courent en Auvergne, certains anciens de la maison jaune et bleu seraient en discussions avec le club pour envisager un retour. Et une intégration dans le staff, très certainement.

Parmi eux, Jamie Cudmore, aperçu à Marcel-Michelin début septembre pour la première fois depuis bien longtemps, lui qui fut un temps brouillé avec Clermont après avoir porté plainte contre le club.

RugbyPrime évoque aussi les noms des anciennes légendes du club Morgan Parra et Brock James, qui coachent désormais respectivement au Stade Français et en Nouvelle-Zélande. Ce dernier évoquait d’ailleurs son envie de revenir au club l’an dernier.

On sait aussi que "Dato" Zirakashvili est désormais libre de tout contrat après avoir quitté le Stade Français récemment.

TOP 14. ''Nous n’allons pas y aller en victime'', Clermont sans complexe mais pas sans envie à ToulouseBref, que des champions de France 2010 et illustres figures du club, que toute l’Auvergne aimerait très certainement voir revenir pour ce nouveau cycle. Qui aura pour but de ramener Clermont en haut de l’affiche, lui qui n’a plus connu de demi-finale de Top 14 depuis 2019…