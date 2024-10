TOP 14. ''Nous n’allons pas y aller en victime'', Clermont sans complexe mais pas sans envie à Toulouse

Ce samedi, Toulouse affronte Clermont. Après deux revers, les Rouge et Noir comptent sur le retour de Dupont pour s'imposer. Les Clermontois, eux, espèrent créer l'exploit à Ernest-Wallon.

Ce samedi, le Stade Toulousain accueille Clermont pour une affiche de la 6e journée de Top 14. Double champion en titre, Toulouse sort de deux défaites consécutives, dont une face à son rival Castrais la semaine passée.

Menant de 9 points à la pause, les hommes d’Ugo Mola ont finalement concédé une défaite 28-23. Une situation rare pour les Stadistes, qui, portés par le retour d’Antoine Dupont, comptent bien réagir avec force devant leur public d’Ernest-Wallon.

Toulouse est une grosse écurie du Top 14, ils vont probablement chercher à se retrouver au niveau du combat. On sait que c’est très difficile de se déplacer là-bas, maintenant nous n’allons pas y aller en victime. (Julien Laïrle via le site de l'ASM)

De l’autre côté, Clermont aborde ce choc avec confiance mais aussi un désir de rachat. Sèchement battus lors de leur dernier déplacement en Catalogne, les Auvergnats se sont relancés à domicile contre Toulon, décrochant une victoire à l’arrachée 19-18 grâce à un essai de Bautista Delguy et une pénalité décisive de Benjamín Urdapilleta.

TOP 14. Toulouse avec Dupont, Ntamack, Mallia et Capuozzo, la composition probable face à ClermontUn succès qui a rappelé la résilience des hommes de Christophe Urios, prêts à relever le défi toulousain. Les Jaunards se méfient évidemment de l'armada rouge et noire. Avec Dupont, Ntamack, Mallia et Capuozzo attendus sur la feuille de match, Toulouse se présentera sa meilleure équipe du moment. Et ce, même si certains éléments seront au repos.

Nous aurons en face de la meilleure équipe de France de ces dernières années, il vaut mieux bien préparé le match. (Bautista Delguy via le site de l'ASM)

Néanmoins, les Clermontois ne comptent pas se laisser impressionner. Alivereti Raka, en grande forme, a prouvé sa capacité à semer la zizanie dans les défenses adverses avec ses 377 mètres parcourus ballon en main cette saison. Son duel avec la défense stadiste promet des étincelles.

Clermont n’a plus gagné à Ernest-Wallon depuis 2014, et Toulouse reste sur quatre victoires de rang contre les Jaunards. Mais les Auvergnats entendent bien jouer crânement leur chance. "C’est un match où nous serons forcément libérés mais dont nous voulons aussi profiter, c’est toujours une chance de jouer dans ce stade et face à de tels joueurs. C’est bien de profiter de ce type de matchs".

VIDEO. TOP 14. ''Ce n’est pas possible, on n’a pas de chance'', le retour d'Antoine Dupont ne fait pas que des heureuxDans ce match sous haute tension, la pression sera surtout sur Toulouse. Mais les Auvergnats comptent bien jouer leur rugby sans complexe. "C’est un bon rendez-vous pour montrer que nous pouvons être compétitifs à domicile mais aussi à l’extérieur. Nous devons aussi nous racheter une image après notre déplacement à Perpignan où nous ne sommes pas descendus du bus." Ce samedi soir, le Stade Toulousain n’aura pas droit à l’erreur, tandis que Clermont a une occasion rêvée de marquer les esprits en terrain ennemi.