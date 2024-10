TOP 14. Toulouse avec Dupont, Ntamack, Mallia et Capuozzo, la composition probable face à Clermont

Après deux défaites, Toulouse cherche la victoire face à Clermont. Antoine Dupont pourrait retrouver la charnière avec Ntamack, mais les choix d’Ugo Mola restent incertains.

Enchaîner les défaites, ce n'est pas dans les habitudes du Stade Toulousain. Les rouge et noir ont pourtant failli à domicile contre Bordeaux. Avant de s'incliner à Castres dans le derby samedi soir.

Les champions de France se doivent de relever la tête. Et surtout de prendre les points de la victoire ce week-end contre Clermont. Ugo Mola devrait aligner une équipe très solide pour la visite des Clermontois.

A commencer par Antoine Dupont. Le demi de mêlée a fait son retour à l'entraînement après des vacances aux USA. Mais il n'a pas seulement fait du tourisme et assister à des matchs de NFL. On peut facilement imaginer qu'il sera sur la feuille de match.

De là, à ce qu'il soit titulaire. C'est différent. Graou et surtout Saito ont fait le boulot pendant son absence en ce début d'exercice. Il nous semblerait intéressant de voir le Japonais démarrer la rencontre avant l'entrée en jeu du Tricolore.

Dupont pourrait donc retrouver son compère de la charnière Romain Ntamack. Lequel avait été laissé au repos pour le match face au CO à l'instar de Capuozzo. Ils devraient tous les deux être alignés contre l'ASM contrairement à Thomas Ramos, qui n'a pas levé le pied depuis le coup d'envoi de la saison.

Blair Kinghorn mériterait également d'être au repos après cinq titularisations de rang. Le retour du Puma Juan Cruz Mallia est donc une bonne chose pour le Stade Toulousain. L'Argentin pourrait être aligné dès le coup d'envoi.

Devant, Cros devrait aussi être ménagé selon nous. Mais on retrouvera Jelonch, Roumat ainsi que Théo Ntamack pour former la troisième ligne. Dans la cage, du mobile et du solide avec Flament et Meafou.