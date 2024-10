TOP 14. ‘‘Trou de b*lle’’, un ex-Bleu insulte publiquement Christophe Urios

Après la lourde défaite sur le terrain du Stade Français, l’ancien tricolore Marvin O’Connor n’a pas épargné Christophe Urios sur son compte X.

C’est une information qui parait tellement inattendue qu’elle pourrait laisser penser à un canular. Ce samedi 26 octobre, après la lourde défaite de l’ASM Clermont à Paris, l’ancien international de l’équipe de France de rugby à 7 Marvin O’Connor s’en est pris publiquement à Christophe Urios. Sur son compte X, il a qualifié le manager auvergnat de “trou de b*lle”.

Dans une prise de parole inattendue, celui qui compte 75 sélections avec France 7 n’a pas manqué de se moquer de son ancien manager. “Belle perf mon Christophe, encore. 450 points encaissés à l'extérieur et tu re-signes. Tu es un génie. Tu as l'air de vraiment embarquer tout le monde Einstein”, a-t-il dit dans un message acerbe.

Ponctué par quelques émoticônes, son message se termine ensuite par un message bien moins indirect. “Y en a pas un seul de tes super soldats qui peut te piffrer, trou de b*lle”, a conclu celui qui a porté les couleurs de l’ASM Clermont Auvergne entre 2021 et 2024.

Belle perf mon christophe encore . 450 points encaissés a l'exterieur et tu resignes. T es un genie. Tu as l air de vraiment embarquer tout le monde einstein. 😂😇🤯 pouls , y en a pas un seul de tes super soldats qui peut te piffrer trou de balle . 😘😘😘❤️❤️❤️ — Marvin O'connor (@Marvin_Oconnor) October 26, 2024

Sous ce post, de nombreux supporters clermontois sont venus défendre leur manager Christophe Urios. Ces derniers en ont même profité pour rappeler que le passage de l'allier en Auvergne n’avait pas franchement marqué les esprits. Ce à quoi l’ancien joueur a répondu en partageant certains messages acerbes à son encontre.

Mise à jour : Dans un communiqué officiel publié ce dimanche 27 octobre, l'ASM Clermont a réagi aux propos de son ancien joueur. Par l'intermédiaire de son président, Jean-Claude Pats, le club auvergant réagi ainsi : "Je ne peux tolérer que qui que ce soit ne s’attaque publiquement et salisse le club ou l’un de ses membres. Dans son message Marvin O’Connor fait ressortir sa frustration héritée du passé. Christophe n’a pas eu besoin des réseaux sociaux pour lui signifier en juin 2023 qu’il ne compterait pas sur lui et qu’il lui proposait, pour le bien de sa carrière, de chercher un nouveau club. Il n’a pas souhaité le faire préférant capitaliser sur sa dernière année de contrat, en toute connaissance de cause et sans l’espoir de jouer. Ce fut son droit, c’est le nôtre de défendre notre club d’un ex-joueur frustré. L’ASM a toujours été transparente avec lui, protectrice en toute occasion… Personne au club n’a besoin d’intermédiaire ou de réseaux sociaux pour échanger avec Christophe, l’un de ses adjoints ou moi-même. Une des valeurs de notre club est le respect, nous y sommes fondamentalement très attachés."





Sur les autres réseaux du joueur, aucun démenti n’a été publié, évoquant un éventuel hack du compte X du joueur. Avant ce message à charge contre Christophe Urios, le joueur n’y avait plus pris la parole depuis environ deux ans. Une longue absence qui aurait pu faire penser à un canular.

Urios et O'Connor, pas l'amour ouf

Retraité des pelouses professionnelles depuis cet été, Marvin O’Connor a un souvenir compliqué de son association avec Christophe Urios. En effet, l’homme de 33 ans était présent dans la rotation du club jusqu’alors, mais en a disparu une fois que le nouveau coach a pris ses fonctions en janvier 2023. Cette mise sur le banc forcée peut expliquer les relations tendues entre les deux camps.

Plus précisément, le joueur a disputé une seule rencontre sous les ordres de Christophe Urios, en Champions Cup face aux Stormer lors d’un match perdu (30-16) en Afrique du Sud. Cette rencontre, disputée le 21 janvier 2023, où il avait été responsable de plusieurs pertes de balles, reste sa dernière apparition en tant que rugbyman professionnel.

