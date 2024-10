TRANSFERT. Lassé des recrues par défaut, Clermont fait une offre XXL pour ce numéro 10 anglais

En fin de contrat en 2026, George Ford a reçu une très belle offre de la part de l’ASM Clermont Auvergne selon le Midi Olympique.

Décidément, Clermont s’active sur le marché des transferts. À la recherche d’un ouvreur, les auvergnats sont en contact avec l’international anglais aux 96 sélections, George Ford.

Une opération financière

Malheureusement, le joueur de Bath ne sera en fin de contrat qu’en juin 2026. Une information qui pourrait mettre des bâtons dans les roues de Clermont. Car pour s’offrir les services du joueur, les auvergnats devront racheter sa dernière année de contrat. Toujours selon Midi Olympique, l’ASM aurait transmis une offre conséquente à Sale pour tenter de s’attacher les services de George Ford. L'anglais de 31 ans est à un tournant de sa carrière et peut (enfin) devenir le numéro un à son poste après le départ d'Owen Farrell au Racing 92. Au-delà de l’aspect financier, reste à savoir si le joueur est prêt à renoncer au XV de la Rose pour venir jouer en France.

Des départs dans l’effectif

L’ouverture de ce dossier montre une réelle volonté des dirigeants clermontois de s’armer à ce poste. Et pour cause, Benjamin Urdapilleta, arrivé il y a deux ans, a annoncé sa retraite à la fin de la saison. Le cas Anthony Belleau est aussi très flou. En fin de contrat en 2025, on ne sait pas si l’ancien Toulonnais entre dans les plans de Christophe Urios.

Ce jeu de chaises musicales se joue en coulisse alors même que le manager est en cours de prolongation de contrat pour trois saisons supplémentaires.

L’ASM a d’autres pistes

Mais avant même de rentrer en contact avec George Ford, Clermont s’était déjà activé sur le marché des transferts. En effet, le club est en contacts avancés avec Enzo Hervé, en manque de temps de jeu du côté du RCT et qui verra débarquer Matéo Garcia la saison prochaine.

Le néo-zélandais des Blues Harry Plummer est aussi dans le viseur des dirigeants. Attaquant racé, l’ouvreur est malheureusement barré par une concurrence très rude chez les All Blacks et n’a jamais réussi à s’imposer.

Clermont est à un tournant et prépare déjà la saison prochaine, entre prolongation du staff et recrutement de stars internationales. Le poste de demi d’ouverture ne sera pas le seul chantier, avec les fins de contrats de plusieurs cadres non-JIFFs comme Marcos Kremer, Pita-Gus Sowakula, Rob Simmons ou Bautista Delguy.