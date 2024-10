TOP 14. Ce club rouge et noir qu'Urios a toujours rêvé d'entraîner : ''mais ça ne se fera jamais''

Christophe Urios fait le point sur sa carrière : de ses rêves d’entraîner Toulon à son avenir à l’ASM. Découvrez pourquoi le RCT restera toujours un ''presque'' dans sa trajectoire.

Dans une interview accordée à France Bleu Pays d'Auvergne, Christophe Urios, actuel entraîneur de Clermont, a partagé quelques confidences sur sa carrière et ses rêves d'entraîneur.

Il a notamment évoqué les clubs qu'il a toujours voulu coacher, avec la franchise et la passion qu’on lui connaît. Et parmi ces clubs, Toulon occupe une place particulière dans son cœur… mais ça ne se fera jamais.

L'ancien coach de l'UBB, connu pour son franc-parler, ne cache pas son affection pour l'ASM. "Quand je suis parti de Castres, il y avait trois clubs que je voulais entraîner : Bordeaux, Clermont et Toulon", confie-t-il. Et pour Clermont, aucun doute : "Clermont, c'est la classe", affirme-t-il avec une admiration palpable pour le club auvergnat, où il s'apprête d'ailleurs à prolonger jusqu'en 2028, selon plusieurs sources.

"Le troisième club ne se fera jamais"

Urios, qui a mené l'UBB à plusieurs demi-finales, raconte également son envie de relever le défi bordelais. "On sentait que c'était un club qui montait mais qui n'arrivait pas à se qualifier. J'ai dit : 'si j'y vais, on va se qualifier'. Et on l'a fait."

Quant à Toulon, c'est une histoire plus complexe. "Ils sont fous et je suis plus fou qu’eux", lance Urios en riant. Pourtant, malgré de super entretiens avec Mourad Boudjellal, les choses ne se sont jamais alignées. "Ç'a failli se faire deux fois mais ça n’a jamais matché. Ce n’était jamais le bon moment."

Pour Urios, c'est clair : le RCT ne figure plus dans son futur. "La vie, c’est des opportunités", philosophe-t-il. "J’aurais aimé entraîner à Toulon, mais ça ne se fera pas. Le troisième club ne se fera jamais."

Si Toulon n'est plus dans ses plans, Clermont, lui, semble promis à plusieurs belles saisons sous sa houlette. L’officialisation de sa prolongation à l'ASM n’est plus qu’une question de jours.