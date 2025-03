''Je ne me sens pas en capacité de rivaliser'' : même sans Dupont, Couilloud toujours loin du XV de France

L’absence d’Antoine Dupont ne devrait rien changer à la hiérarchie des numéros 9 du XV de France pour Baptiste Couilloud, qui ne reçoit pas les bons signaux.

Il fait partie, à l’instar de Matthieu Jalibert à l’ouverture, de ces joueurs qui, s’ils étaient australiens, écossais ou argentins, compteraient une grosse cinquantaine de sélections, un statut d’indéboulonnable et une reconnaissance sur la scène internationale.

Au lieu de cela, Baptiste Couilloud n’affiche que 20 petites capes (dont 5 titularisations) depuis sa première marseillaise chantée avec les grands en 2018. La faute évidemment au monopole qu’incarne Antoine Dupont depuis la prise de fonction de Fabien Galthié.

XV DE FRANCE. Dans la douleur, Dupont reste un leader : le geste fort du capitaine

Alors, puisque dans le sport le malheur des uns a toujours fait le bonheur des autres, la grave blessure du capitaine des Bleus va-t-elle relancer Couilloud avec le XV de France ? Le principal intéressé n’y croit pas.

"Je suis vraiment désolé pour Antoine et je suis triste que ça lui soit arrivé. De mon côté, c’est une situation délicate, ce n’est pas moi qui fait les choix. Le débat, je ne sais pas s’il y en a un aujourd’hui. Je n’ai pas l’impression que ce soit ouvert pour moi, je ne perçois pas les bons signaux pour l’instant", indiquait-il ce mardi, invité du Super Moscato Show sur RMC Sports.

Pourtant, le demi de mêlée du LOU réalise une nouvelle fois une très grosse saison et compte, malgré une blessure au coude l’ayant laissé sur le carreau plusieurs semaines en fin d’année dernier, déjà 9 essais marqués en Top 14. "J’essaye de faire le maximum pour entrer dans la course, mais à l’heure actuelle je ne vais même pas vous dire que je me sens en capacité de rivaliser car je n’ai pas les signaux positifs pour me permettre d’y croire."

Serin plus distributeur, Le Garrec plus jeune

Face à la concurrence exacerbée qui existe à ce poste en France, le staff des Bleus semble en effet lui préférer des profils plus distributeurs et gestionnaires, à l’image de Maxime Lucu et Baptiste Serin, rappelé cette semaine. Ou celui de Nolann Le Garrec, très à l’aise sur les sorties de camp notamment et sur qui le XV de France compte pour l’avenir, lui (22 ans) qui est plus jeune de 5 ans que Couilloud.

EDITO. RUGBY. A 27 ans, Baptiste Couilloud l’a définitivement compris : le XV de France n’est pas fait pour lui

Ainsi, malgré un leadership indéniable, des qualités de puncheur similaires à celle de Dupont et une forme remarquable depuis plus d’un an, Couilloud ne semble pas dans les plans. Et même si le 2ème meilleur sur Top 14 en activité (68 essais !) aura peut-être sa chance cet été en Nouvelle-Zélande, elle ne serait alors a priori qu’illusion. Car on le sait depuis un moment, le XV de France n’est pas fait pour lui puisque Baptiste Couilloud n’est pas "Galthié compatible". Et on s’en mord les doigts à chaque liste des Bleus…