XV de France. Vers un nouveau forfait pour la tournée face aux All Blacks ?

Touché face à Clermont, Sekou Macalou ne rejouera pas avec le Stade Français cette saison. Et sa présence en Nouvelle-Zélande avec les Bleus est plus que compromise…

Indisponible face à Castres… et peut-être pour le XV de France

Le Stade Français va devoir terminer sa saison sans l’un de ses cadres. Touché samedi à Clermont, Sekou Macalou en a terminé avec l'exercice 2024-2025. La nouvelle est tombée ce lundi. Au pire moment pour Paris. Il manquera en effet la réception capitale de Castres, ce samedi soir à Jean-Bouin (21h05). Et peut-être plus. Voici pourquoi certains cadres du XV de France ne verront pas la Nouvelle-ZélandeC’est une énorme perte pour le club parisien qui, dans la lutte acharnée pour le maintien, comptait sur la puissance et la polyvalence du Parisien pour verrouiller sa place dans l'élite.

À la veille d’un match à haute intensité contre une équipe castraise plus que jamais en course pour les phases finales, l’absence de Macalou fait tache.

Mais ce n’est pas tout. Si la blessure venait à s’avérer plus sérieuse, le flanker pourrait aussi manquer la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande (5, 12 et 19 juillet). Un coup dur potentiel pour Fabien Galthié, qui doit déjà composer sans Baptiste Couilloud, opéré récemment et forfait pour plusieurs mois. XV de France. Opération et fin de saison pour Baptiste Couilloud (Lyon), out plusieurs mois

Une fin de saison frustrante

On sait en effet que seuls cinq finalistes partiront défier les All Blacks. Le sélectionneur va donc majoritairement faire appel à des éléments qui n'auront pas participé aux phases finales du Top 14.

Pour Macalou, c’est une fin de saison frustrante. Capable de jouer aussi bien en 3e ligne qu'à l’aile, son profil hybride aurait été précieux dans un groupe France qui entend faire plus que de la figuration face aux Néo-Zélandais. 70 essais en France : ce fils d’une légende du Top 14 débarque pour faire ''aussi bien que son père''Reste désormais à connaître la gravité exacte de sa blessure. Mais une chose est certaine : le Stade Français devra faire sans lui pour se maintenir. Face au CO voire lors de l'access-match face au finaliste de Pro D2 selon les autres résultats de la 26e journée. En effet, Perpignan n'est qu'à une longueur.