RUGBY. TESTS. Pourquoi la France n'est pas favorite face à l'Australie aux yeux de Fickou ?

Samedi, le XV de France accueille l'Australie dans le cadre des tests de novembre. Les Bleus sont en confiance, mais les Wallabies ne leur réussissent pas toujours.

RUGBY. XV de France. Quel danger guette les Bleus avant les tests de novembre ?Du Wallaby au menu des Bleus ce samedi à Saint-Denis. Un premier test relevé pour les hommes de Galthié avant d'affronter les champions du monde sud-africains. Pas le temps de tergiverser, il faut répondre présent dès ce premier test sous peine de voir la belle série de victoires s'arrêter. Ce serait un petit coup d'arrêt pour les Tricolores qui ont remporté tous leurs matchs en 2022. S'ils sont en pleine confiance, certains doutes pourraient s'inviter à Marcoussis avant d'affronter les Springboks. Ce match contre l'Australie est loin d'être gagné d'avance. Certes, un XV de France remanié a bien failli remporter la série en 2021. Mais le bilan des Bleus face à cette nation depuis plus de 10 ans est loin d'être en faveur des Tricolores. "L'Australie est une grande équipe. Depuis 2005 je crois qu'on a gagné trois matchs. Ils sont plus favoris que nous et ça, il ne faut pas l'oublier", rappelle ainsi Gaël Fickou via Rugbyrama. RUGBY. Qui sont les favoris de la Coupe du monde 2023 à un an du coup d'envoi ?Le centre du Racing 92 est à jour sur ses stats. On peut imaginer que le staff a insisté là-dessus pour décupler leur motivation et les prévenir. En effet, la dernière victoire française dans l'Hexagone remonte au 5 novembre 2005. Faut-il y voir un signe ? Les Bleus l'avaient emporté 26 à 16 à Marseille. Puis, il a fallu attendre sept longues années pour voir une nouvelle victoire. Cette fois-ci au Stade de France sur le score sans appel de 33 à 6. Le dernier succès en date remonte à 2021 avec cette première victoire en terres australiennes depuis 1990 ! S'imposer contre un potentiel adversaire en phases finales de la Coupe du monde cet automne, serait une très bonne chose en vue de la compétition planétaire. "Il faut savoir battre tout le monde." Il n'y a pas de secret, pour soulever le trophée Webb Ellis, il faut en effet être capable de dominer n'importe quel adversaire dès les quarts sous peine de sortir du tournoi. Fickou prévient néanmoins : "Ça ne veut pas dire qu'on sera favoris". RUGBY. COMPLÉTEZ : pour Cheslin Kolbe, le favori de la Coupe du monde c’est ___Bien évidemment, un revers ne remettra pas tout en question dans les rangs tricolores. D'aucuns diront qu'il est préférable de perdre maintenant que l'année prochaine en demie voire en finale. Ce sera comme une piqure de rappel pour tout le monde. Le signe que tout n'est pas parfait, qu'il y a encore du travail à faire. Seulement voilà, les Bleus sont des compétiteurs. Et ils ont pris goût à la victoire. "L'objectif, c'est d'avoir le maximum de victoires, de gagner. On représente la France, on rentre sur le terrain pour gagner et il faut garder cette exigence, tout en restant humble." Deuxième nation mondiale derrière l'Irlande, la France peut aussi prétendre au premier rang si elle réussit sa tournée. Un objectif qui, s'il est secondaire, les poussera à se dépasser encore plus si d'aventure ils sont dans le dur. Mais on peut compter sur le préparateur physique Thibault Giroud pour leur en faire baver à l'entraînement afin d'être prêts pour ce premier choc de novembre.