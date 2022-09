RUGBY. Qui sont les favoris de la Coupe du monde 2023 à un an du coup d'envoi ?

La France donnera le coup d'envoi de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre 2023. Qui sont les prétendants au titre à un an de l'évènement ?

8 760 heures, 525 600 minutes, 31 536 000 secondes, tournez le comme vous voulez. Mais il ne reste qu'un an avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2023 et ce choc entre la France et la Nouvelle-Zélande. À l'heure actuelle, bien malin celui qui pourra prédire l'affiche de la finale et du futur détenteur du trophée Webb Ellis. Non seulement il peut se passer beaucoup de choses en 52 semaines. Mais si on prend en compte les derniers résultats au niveau international, la compétition semble plus ouverte que jamais. Pour certains, comme RMC, la France fait figure de favorite pour décrocher son premier titre. À la maison, devant son public, dirigé par un staff de qualité et porté par des joueurs de classe mondial, le XV de France a tout ce qu'il faut pour inscrire son nom au palmarès du tournoi. Les Bleus restent du 10 succès de rang, un Grand Chelem et des performances marquantes comme la victoire sur les All Blacks. "Fini les changements incessants, au gré d’une contre-performance. Dans la lignée des Murray-Sexton ou Smith-Barrett, Dupont et Ntamack ont été associés treize fois sur les quinze matchs où c’était possible", note RMC. L'équipe de France, deuxième nation mondiale, s'appuie sur une véritable ossature qui a gagné en expérience commune et en confiance. Fabien Galthié a installé des joueurs sur la durée et le groupe semble plus compétitif que jamais. RUGBY. ''On a construit deux équipes de France'', explique Fabien Galthié La France fait désormais partie des nations qui peuvent se targuer d'avoir un vivier de joueurs de qualité. Ce qui permet d'aligner deux équipes performantes. Mais elle n'est pas la seule. Si les Bleus sont favoris aux yeux de la légende all black Jerome Kaino, accéder à finale ne sera pas une sinécure. "La France défiera la Nouvelle-Zélande lors de la phase de poules, puis elle affrontera probablement l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart de finale, à moins que l'Écosse ne produise une surprise dans la poule B", rappelle Punditarena. Les Irlandais justement rêvent également de décrocher leur premier titre mondial. "L'équipe d'Andy Farrell a clôturé la série en Nouvelle-Zélande en juillet par une victoire mémorable et a remporté 13 de ses 16 derniers matches", note Sportsmax. Mais le XV du Trèfle n'a plus gagné le Tournoi depuis 2018 et elle doit "peaufiner un ou deux domaines" tout en s'assurant que joueurs vedettes – dont Johnny Sexton – soient en forme et performent le jour J. Quant aux Boks, ils semblent manquer de constance malgré de belles performances, comme face aux Lions britanniques et irlandais. Même combat pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, deux nations qui marchent à réaction depuis plusieurs mois. Battus par les Pumas, les Néo-Zélandais ont réagi en plantant 50 points aux Pumas. Idem pour les Wallabies qui alternent victoire et défaite. Comme les All Blacks, ils semblent se chercher. "Le double affrontement avec l'Australie, puis les tests avec le Pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre, fourniront une meilleure indication de la position exacte de cette équipe néo-zélandaise avant la Coupe du monde après une période mouvementée." Les nations celtes ne seront pas faciles à battre car elles auront, elles aussi, à coeur de marquer les esprits avant le Mondial. Cependant, du côté des Anglais, "Jones a constamment dit qu'être en forme à temps pour la Coupe du monde est tout ce qui compte". Quand bien même il ne remportait pas le 6 Nations en 2023, on peut compter sur le XV de la Rose pour être prêt en septembre prochain pour tenter de décrocher son deuxième titre après une finale perdue. Le sélectionneur anglais est dans le vrai et l'exemple de l'Afrique du Sud est là pour le prouver. Avant de décrocher leur troisième titre au Japon, les Springboks avaient perdu autant de matchs qu'ils en avaient gagnés dans le Rugby Championship. Si les Wallabies ou les All Blacks soulèvent le trophée en 2023, se souviendra-t-on de leurs piètres performances de 2022 ? Chaque nation a connu des périodes compliquées. Mais la Coupe du monde reste une compétition à part. Si bien qu'on ne peut exclure personne de la course au titre. "Le classement n'a jamais été aussi serré et gagner sept matchs d'affilée est devenu plus difficile que jamais", ajoute l'Irishexaminer. On peut s'attendre à des surprises comme en 2015 avec le succès japonais sur les Sud-Africains. "Cependant, rien ne garantit que France 2023 se déroulera comme prévu. La chance jouera toujours son rôle, notamment en ce qui concerne la forme des principaux leaders de jeu." 52 semaines, c'est long. Mais il nous tarde déjà d'y être.