RUGBY. ''On a construit deux équipes de France'', explique Fabien Galthié

Le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié a expliqué que le calendrier et la gestion des joueurs avaient contraint le staff à construire deux équipes.

VIDEO. RUGBY. L'objectif numéro 1 de l'équipe de France ? La FULGURANCELa Coupe du monde de rugby aura lieu dans un an. Après leurs excellentes performances, notamment dans le Tournoi des 6 Nations, les Bleus font partie des équipes qui pourraient soulever le trophée Webb Ellis. Mais on le sait, cette compétition est à la fois un sprint et un marathon. Il faut être bon rapidement sous peine d'être en difficulté lors de la phase de poules. Néanmoins, il est important de tenir sur la durée avec un groupe compétitif malgré les changements sur la feuille de match. Gérer la fatigue et l'état de forme de chaque joueur sera primordial pour aller jusqu'en finale et avoir toutes les chances d'être sacré. Pour ce faire, le staff de l'équipe de France a cherché à voir un maximum de joueurs depuis 2020. En premier lieu, pour constituer une équipe compétitive à même de remporter des titres. Mais aussi, en vue de la Coupe du monde afin d'avoir un groupe où le niveau des joueurs est le plus homogène possible.

Un travail qui n'a pas été de tout repos pour Fabien Galthié et ses adjoints. Outre les blessures de certains joueurs, les choix du sélectionneur ont aussi été dictés par le calendrier. Il est en effet impossible que les mêmes joueurs enchaînent les rencontres du Top 14, de coupe d'Europe, les tests de novembre, le Tournoi puis la tournée estivale. Aussi, l'encadrement a construit deux équipes de France. Une équipe qui joue en novembre et le 6 Nations puis qui arrête à la mi-mars, car le calendrier ne permet pas de solliciter ces joueurs-là, a indiqué le sélectionneur sur le plateau du Canal Rugby Club. "C'est l'équipe premium qui a quasiment 87 % de victoires." RUGBY. Les internationaux bleus et étrangers peuvent-ils fausser la saison 2022/2023 de Top 14 ?Et puis il y a une autre équipe de France qui a été construite pendant l'Autumn Cup, la tournée en Australie puis au Japon. "C'est une équipe de France développement, incubation" qui offre la possibilité de faire jouer ceux qui ont été blessés ou les jeunes joueurs. Un système qui correspond le mieux au calendrier et surtout qui permet de gérer au mieux les blessures et surtout l'énergie. "La qualité première d'une équipe, ce n'est pas le talent, c'est l'énergie". En cette année pré-coupe du monde, la gestion humaine sera primordiale. Mais il est aussi important pour la confiance de remporter des matchs. Aussi, les Bleus ne pourront pas s'économiser face aux Boks et aux Wallabies en novembre puis lors du Tournoi. Ils ont un titre à défendre avant de pourquoi pas en remporter un nouveau, historique, en 2023.