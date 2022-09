VIDEO. RUGBY. L'objectif numéro 1 de l'équipe de France ? La FULGURANCE

Invité sur le plateau du Canal Rugby Club, le sélectionneur de l'équipe Fabien Galthié a donné les contours de la philosophie de jeu des Bleus.

VIDEO. Comment le XV de France récupère et exploite la Data des Bleus ?Le coup d'envoi de la Coupe du monde en France sera donné dans tout juste un an, le 8 septembre pour être exact, avec le match tant attendu entre les Bleus et les All Blacks. Une rencontre que les Tricolores espèrent remporter pour parfaitement lancer leur compétition et envoyer un message aux autres nations. On le sait, le staff, et notamment le sélectionneur, ne laisse rien au hasard. Galthié est friands de statistiques et de chiffres. Dans le rugby moderne, la data est un outil indispensable pour mener une équipe vers la victoire. L'encadrement tricolore en a fait une de ses armes pour permettre aux Bleus de performer. Cela permet non seulement de préparer les matchs mais aussi d'analyser après coup ce qui n'a pas fonctionné.

Invité sur le plateau du Canal Rugby Club dimanche soir, Fabien Galthié a expliqué via un graphique (ci-dessus) que ses ouailles cherchent avant tout la fulgurance. "On ne cherche pas à tenir le ballon. Ce qu'on veut, c'est traverser le terrain le plus rapidement possible". Le staff a identifié des indicateurs de performance qui garantissent selon eux la victoire si les joueurs les respectent. L'un d'eux, c'est la possession et l'occupation sur le terrain. Le graphique montre la position des Bleus sur le pré au fil du temps. "Nous, on cherche à jouer haut. Les possessions vertes doivent être le plus haut possible". Ensuite, il faut aller vite. "On sait que si on traverse la zone entre les 22 et les 22 en moins de 22 secondes, on a des chances de conclure l'action par une pénalité ou un essai".

S'enliser, c'est l'ennemi des Bleus. Aussi, l'animation offensive a été construite de manière à utiliser les espaces. "Sur les cinq essais bleus, on voit que sont des possessions qui ont duré quasiment moins de 15 secondes." Ce qui permet aux Tricolores de marquer sans trop dépenser d'énergie et d'être efficace. Une philosophie qui a porté ses fruits jusqu'à présent. XV de France. Delibes, Le Garrec, Barré... Ces joueurs que Galthié et son staff suivent de près