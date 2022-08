RUGBY. Les internationaux bleus et étrangers peuvent-ils fausser la saison 2022/2023 de Top 14 ?

La saison 2022/2023 ne sera pas comme les autres puisqu'elle va mener à la Coupe du monde. Les internationaux vont-ils vraiment la jouer à fond ?

La saison 2022/2023 de Top 14 ne sera pas comme les précédentes. À moins d'habiter sur une île perdue dans l'océan, vous savez que la Coupe du monde aura lieu l'année prochaine. Dans à peine plus d'un an, les meilleures nations s'affronteront pour le titre ultime. L'exercice à venir va donc servir de tremplin aux internationaux pour arriver au Mondial en pleine possession de leurs moyens. Néanmoins, on sait qu'une saison, c'est long. Entre le championnat, la Coupe d'Europe, la tournée de novembre et le Tournoi, les futures stars de la Coupe du monde seront sur le pont pendant plus d'un an si on ajoute la durée du tournoi l'automne prochain. Il va ainsi y avoir une gestion à faire. Non seulement de la part des encadrements, mais aussi des joueurs.



En effet, et malgré les énormes enjeux économiques et sportifs, on voit mal les différents staffs aligner leurs meilleurs joueurs tous les week-ends. Le turnover, ils connaissent. Mais il sera encore plus important de ménager les meilleurs éléments avant la Coupe du monde. Nul doute que l'encadrement de l'équipe de France, comme celui des autres nations, ont ou auront des discussions avec les staffs des clubs concernés. De manière que les internationaux ne soient pas cramés avant même la préparation au Mondial l'été prochain. On sait qu'outre-Manche ou dans l'hémisphère sud, la priorité est donnée à la sélection. Prenez l'ouvreur irlandais Sexton, l'an passé, il n'a joué que quatre matchs du United Rugby Championship contre dix-huit pour Romain Ntamack. Au bout du compte, ça peut avoir son importance. 6 Nations - On a analysé le temps de jeu de tous les joueurs, et c'est très instructifD'aucuns pourront dire que les deux joueurs cités au-dessus ne sont pas au même moment de leur carrière. Il est vrai que l'Irlandais n'a plus grand-chose à prouver ni à apprendre. Là où le Tricolore est encore en pleine progression. Jouer c'est aussi progresser et acquérir de nouvelles compétences et automatismes. Mais c'est aussi prendre le risque de se blesser. Les Tricolores comme les autres internationaux certains d'être au Mondial vont-ils lever le pied cette saison ? "Les meilleurs joueurs vont être difficilement à 100% pendant cette saison, même si on sait très bien qu'ils ne vont pas tricher bien entendu," estime Philippe Gleyze, consultant pour France Bleu, en parlant des Toulousains. Tricher non, mais gérer, c'est possible. Sans oublier que certains vont manquer plusieurs matchs pour soigner des blessures afin d'être opérationnels par la suite. C'est notamment le cas du pilier tricolore Baille. TOP 14. TOULOUSE. Opéré, Cyril Baille ne reprendra pas avant l'automneNombreux sont les internationaux qui évoluent dans notre championnat. Et on peut difficilement leur demander d'être à fond sur tous les matchs à quelques mois d'une Coupe du monde. C'est là que la gestion de l'effectif sera importante. Cela peut-il fausser le championnat ? Le terme est volontairement fort. Mais pour reprendre le cas de Toulouse, on sait qu'il y a un Stade avec et ses internationaux. On a vu l'an passé l'impact que cela avait eu sur le classement. On sait l'apport que peuvent avoir les internationaux dans leurs équipes respectives. Et vu leur nombre, on peut imaginer que cette saison pré-Coupe du monde ne sera pas comme les autres. Les clubs moins pourvus d'internationaux vont-ils en profiter ? Généralement, c'est lors du Mondial qu'ils sont les mieux lotis et qu'ils profitent des premiers matchs pour engranger des points. Mais en 2023, et pour la première fois, le Top 14 sera en pause pendant la durée de la compétition.