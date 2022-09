RUGBY. COMPLÉTEZ : pour Cheslin Kolbe, le favori de la Coupe du monde c’est ___

À moins d’un an du début du mondial en France, Cheslin Kolbe s’est mouillé. Pour lui, c’est une nation de l'hémisphère nord qui est la grande favorite.

Le compte à rebours est lancé. Cette Coupe du monde organisée en France, dans quelques mois, monopolise l’attention de la planète ovale. Présent lors de la grande messe annuelle du rugby français, lundi soir, Cheslin Kolbe a évoqué son favori pour le sacre mondial. Pour lui, c’est bien la France qui endosse le costume d’épouvantail, comme il l’a énoncé au micro de Canal + : “Je pense que les Français sont définitivement les favoris. Particulièrement avec la Coupe du monde en France, c’est un avantage pour eux.” Le virevoltant toulonnais rajoute donc un peu plus de pression aux Bleus à qui l'on promet un trophée pourtant bien difficile à conquérir. Désigner un favori permet bien souvent aux autres nations, tout aussi ambitieuses, d’avancer dans l’ombre. Ce fut le cas notamment lors de la dernière édition avec des Blacks promis au couronnement et pourtant repartis bredouille. Le groupe de Fabien Galthié devra sûrement supporter une pression médiatique décuplée depuis le Grand Chelem des Bleus dans le dernier 6 Nations.

Kolbe pourrait retrouver la France en quart

“Ce serait bien pour les Springboks de conserver le trophée, mais la France a vraiment très bien joué durant le Tournoi des 6 Nations” l'ailier champion du monde se méfie donc de la génération dorée des Tricolores. Le joueur de 28 ans (1m71, 80kg) pourrait d’ailleurs croiser la troupe de Fabien Galthié sur la route du sacre mondial. Placée dans le groupe B avec l’Irlande, l’Écosse, les Tonga et la Roumanie, l’Afrique du Sud rencontrera la France, en quart de finale, si elle termine deuxième de sa poule et que les Bleus finissent premiers du groupe A ou inversement. Dans l’optique où les deux nations monopoliseraient la tête des groupes A et B, un affrontement ne serait possible qu’en finale. Tout ça n’est que supposition et avant d’imaginer une finale de coupe du monde, les Français et les Boks s’affronteront le 12 novembre à Marseille. Un match auquel devrait participer l’ancien toulousain qui se remet d’une fracture de la mâchoire. L’ailier des Boks pourrait retrouver les pelouses du Top 14 dans les prochaines semaines avec le RCT.

