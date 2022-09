XV de France. Mola, Kockott, le Major Gérald : qui pour remplacer les adjoints de Galthié après 2023 ?

Alors que le Mondial 2023 approche et qu'on connait le contexte extra-sportif de la FFR, Servat, Labit et les autres adjoints n'ont toujours pas prolongé avec le XV de France...

Septembre 2023, c'est si près et si loin à la fois... Alors que tout peut arriver cette saison et que le XV de France jouera la réussite du premier quadriennat de Fabien Galthié lors du Mondial, il est aussi acquis que cette compétition ne sera pas une fin en soi et que ces Bleus entameront la suite avec une ambition pérenne. C'est du moins ce qu'il se dit tout en haut de l'échiquier. Fabien Galthié a d'ailleurs été prolongé jusqu'en juin 2028, tant ses résultats sont excellents depuis sa prise de fonction. Bernard Laporte soulignait également il y a peu que ses adjoints méritaient tout autant de louanges, leur travail faisant partie intégrante de la réussite des Tricolores. C'est juste. Pourtant, aucun de ces derniers n'a pour l'instant été prolongé.

XV DE FRANCE. QUEL AVENIR POUR LES ADJOINTS SERVAT, EDWARDS ET LABIT ?

Et alors que le directeur de la performance Thibault Giroud s'en ira lui du côté du Racing après la CDM, nul doute que la Fédération ne devra pas trop tarder sur le dossier avec les autres "bras" de Galette. Pour qui, n'en doutez pas, les propositions ne manquent pas. Pour l'exemple, Karim Ghezal reconnaissait avoir été approché "en France et à l’étranger, pour des postes un peu différents dans le management, en étant numéro 1 ou numéro 1 bis", à RMC Sport, il y a 15 jours. De source sûre, nous savons que dans le staff des Bleus, la tendance générale est à l'épanouissement, certes. Mais vu le contexte extra-sportif et sans aucune prolongation pour personne à l'heure d'écrire ces lignes, au sein de la garde rapprochée de Galthié, on s’interroge sur les répercussions qu'il pourrait avoir sur l’avenir sportif de ce XV de France. Et les situations personnelles de chacun... Et si Servat, Labit, Edwards ou Ghezal s'en allaient, qu'est-ce qu'on ferait ?

TOP 14. THIBAULT GIROUD BIENTÔT DANS LE STAFF D'UNE GROSSE ÉCURIE DE TOP 14 ?

Fin décembre 2022, soit dans 3 mois et dans un monde parallèle, Bernard Laporte est acquitté et retrouve ses fonctions de président de la Fédération sans coup férir. Jusque-là, la FFR n'a pris aucun risque pour l'avenir et a préféré ne pas encore prolonger ses poulains dans l'exercice de leur fonction. Au sortir du procès et au moment d'y venir, il est déjà trop tard. Inspiré de ce qui se fait à Toulon avec le tandem Azéma - Mignoni, Karim Ghezal s'est engagé à Lyon pour être l'associé de Xavier Garbajosa à compter de 2024. William Servat, lui, est retourné à Toulouse pour être à la fois député, mais également reprendre en main son club de St-Gaudens, car pour lui, le Mondial en France est un bouquet final. En exclusivité vous apprenez que Laurent Labit va devenir président du Directoire de Castres. Moins sexy que les Bleus ou que la Paris La Défense Arena, mais pour faire comme son pote "Lolo" du Racing, l'entraîneur de l'attaque des Bleus était prêt à tout. Un retour aux sources, donc, comme pour le manitou de la défense des Bleus Shaun Edwards, qui aime quand c'est carré et qui voulait être fixé sur son avenir le plus vite possible. Il a donc accepté un poste de ministre de la Défense au Pays de Galles. Belle promotion, mine de rien. Leurs remplaçants ?

Entraîneur de la touche : Julien Puricelli

En charge de l'alignement lyonnais depuis sa retraite, l'ancien 3ème ligne connaît mieux le domaine que quiconque, dans l'Hexagone. Véritable cerveau de la touche du LOU il y a encore quelques saisons, lorsqu'il jouait, l'homme de 41 ans pourrait recevoir une belle promotion en intégrant le staff des Bleus pour remplacer son ancien compère Karim Ghezal. D'autant qu'il lui reste 1 an et demi pour continuer de se former, et de peaufiner sa transmission du côté de Gerland. Une option somme toute plausible, si Ghezal ne prolongeait pas l'aventure en Bleu.

Entraîneur de la défense : Rory Kockott

Ça n'a pas dû vous échapper, cet été, l'ancien demi de mêlée international est passé de l'autre côté de la barrière, prenant sa retraite pour devenir entraîneur de la défense tarnaise. Vu les compétences du Sud-Africain d'origine, sa compréhension du jeu et son aura sur les autres, le CO ne pouvait naturellement pas passer à côté de lui dans ce rôle. Et si le XV de France en faisait de même en 2024 ? Il conserverait en plus cette habitude d'avoir un spécialiste du secteur dont la langue maternelle est l'anglais. Avec un petit accent dans le fond, donc, qui entretiendrait le charme que donnait Shaun Edwards lors de ses discours. En espérant que Kockott fasse preuve du même savoir-faire. Mais le demi de mêlée aux 11 sélections est un homme de défi.

Entraîneur de l'attaque : Ugo Mola

Si bien dans sa fonction de numéro 1 à Toulouse, cette solution vous semble peu probable, vous dîtes ? C'est vrai, mais nous sommes là pour rêver. Et en ce sens, penser à Ugo Mola en charge de l'attaque des Bleus est probablement ce qu'il y a de plus salivant aujourd'hui. Déjà extrêmement plaisantes à voir et efficaces sous Laurent Labit, les offensives tricolores pourraient l'être encore d'avantage si l'homme de 47 ans débarquait avec son savoir-faire et sa culture du jeu à la toulousaine. Peut-être faudrait-il un peu plus de rigueur sur certaines séquences, on le conçoit. Mais Fabien Galthié serait toujours là pour chapeauter tout ça, et donner une dimension "professorale" à l'attaque française lorsque besoin est.

Entraîneur des avants : Christophe Urios

Lié à l'UBB jusqu'en 2025, quelque chose dit nous qu'Urios se verrait bien partir un petit peu avant la fin de son contrat, si un nouveau challenge à sa mesure lui était proposé. En l'occurrence, les avants du XV de France, voilà un poste plutôt intéressant. D'autant plus pour quelqu'un qui connaît cet aspect du jeu sur le bout des doigts et qui aime avoir à sa charge les "gros", pour qu'ils se sentent, qu'ils se lient et qu'ils s'y filent, comme on dit. Sur le papier, l'ancien castrais tiendrait la corde. Quant aux faits, on s'en moque, et puis rien que pour voir Christophe Urios cohabiter avec Mola et Galthié, on serait prêt à donner beaucoup. "Arrête Fabien je te dis !"

Préparateur physique : Major Gérald

Qui d'autre, au vrai ? Thibault Giroud est précis, draconien et l'un des architectes importants du renouveau de ce XV de France, vous dîtes ? Gérald Michiara le serait encore plus. Vous voulez de la préparation physique militaire ? Du dépassement de soi et du caractère ? Après 2023, le Major pourrait être le candidat idoine pour véhiculer tout ça. Rigide, bon professeur et maître dans l'art de faire se surpasser ses disciples, le basque de naissance est surtout un expert des préparations physiques de l'extrême, lui qui fut officier des sports de la légion étrangère d'Aubagne et qui a connu des zones de guerre comme l'Afghanistan ou le Mali. En outre, le Major fut champion dans différentes catégories en boxe, en sambo ou encore en kick-boxing. Bref, le genre de monsieur qui sait vous préparer des troupes pour aller au combat. Elles qui, on le rappelle, ont déjà collaboré avec la Légion, et notamment le camp de Carpiagne (13), lors de leur préparation du dernier Tournoi des 6 Nations dans les Bouches-du-Rhône...

VIDÉO. LE TRAVAIL D'EDWARDS, LE SANG-FROID DES BLEUS, DÉCOUVREZ L'ENVERS DU DÉCOR DE GALLES-FRANCE