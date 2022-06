XV de France. Quel avenir pour les adjoints Servat, Edwards et Labit ?

Comme annoncé par Midi Olympique, les adjoints de Fabien Galthié n'ont toujours pas reçu de proposition pour l'après 2023.

Alors que le XV de France est actuellement au Japon pour sa tournée estivale, ce séjour nippon est surtout l'une des dernières balles blanches pour préparer la coupe du monde dans l'Hexagone, qui se profile dans moins de 15 mois. Reste qu'après le Mondial, les Bleus auront pour projet de bâtir quoi qu'il en soit quelque chose d'encore plus grand, plus pérenne. C'est du moins ce qui est évoqué tout en haut et la prolongation de Fabien Galthié jusqu'en 2027 en est l'exemple le plus parlant.

Mais ses adjoints l'accompagneront-ils ? S'il est acquis que William Servat (avants), Laurent Labit (attaque), Shaun Edwards (défense) ou Karim Ghezal (touche) font tous de l'excellent travail, aucun d'entre eux n'a pour l'instant reçu, ni de formel, ni d'informel, selon le Midi Olympique. Et alors que le directeur de la performance Thibault Giroud s'en ira lui du côté du Racing après la CDM, nul doute que la Fédération ne devrait pas trop tarder sur le dossier avec les autres "bras" de Galette. Pour qui, n'en doutez pas, les propositions ne manquent pas.

Aujourd’hui il n’y a eu aucune discussion avec nous : on n’est pas au courant. J’espère que quelqu’un nous dira quelque chose bientôt. On a un focus sur la Coupe du monde, mais il est évident qu’on aura des décisions à prendre.