XV de France. RUGBY. William Servat craint le niveau affiché par le Japon

En conférence de presse, William Servat s’est présenté face aux journalistes pour évoquer les rencontres à venir entre le France et le Japon.

Elle arrive. Depuis quelques jours, les Bleus sont de retour sur le sol nippon. Une première depuis la Coupe du Monde 2019, mais aussi une venue entourée d’une affiche inédite. En effet, jamais le XV de France n’était allé faire de tournée au Japon depuis le début de l’ère professionnelle du rugby. Par ailleurs, même les précédentes tournées au Japon (en 1978 et 1984) n'avaient pas eu la dénomination de test-match officiel. L’occasion ou jamais de frapper un grand coup de l’autre côté du globe. Surtout que l’équipe nationale du Japon possède un profil atypique reconnu dans le monde entier : un jeu de vitesse d’exception. RUGBY. Equipe de France. Les Bleus jouent-ils vraiment moins qu'avant ?Par ailleurs, William Servat s’est présenté face aux journalistes ce dimanche pour évoquer ses futurs adversaires. Selon des propos rapportés par Actu Rugby, l’entraîneur des avants du XV de France déclare : “Quand on regarde l’équipe du Japon que l’on affrontera le week-end prochain, elle nous inspire de la crainte. Et tant mieux parce que cela nous permet de mieux préparer cette tournée. On sait que notre adversaire sera à la hauteur.” D'autant plus que la dernière série de test Covid réalisé par les Bleus s'est révélée négative. De cette manière, ils pourront s'entraîner librement d'ici au premier match international attendu le 2 juillet prochain. XV de France. Le Garrec, Luc... Quels joueurs peuvent marquer des points cet été ?Ainsi, l’ancien Toulousain en profite pour resituer l’importance prise par le Japon ces dernières années. Il complète son propos en déclarant que l’Irlande, l’Écosse et l’Australie “ont eu du mal à affronter les Nippons”. Une difficulté qui est cependant à nuancer au vu des différences d’écart de score observables à chaque duel. Si les Asiatiques ont effectivement accroché l’Ecosse et l’Australie avec une défaite honorable de 9 points d’écart, les coéquipiers de Kazuki Himeno ont été balayés par l’Irlande sur le score de 60 à 5. Des performances qui ne rassurent pas William Servat, parti de l’Hexagone avec un groupe inexpérimenté. Il complète : “Il y a quelques années, le Japon était un peu en dessous en termes de niveau. Mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas.”