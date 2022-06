XV de France. Le Garrec, Luc... Quels joueurs peuvent marquer des points cet été ?

Début juillet, le XV de France affrontera par deux fois le Japon sur ses terres. L'occasion pour certains joueurs de marquer des points, comme ce fut le cas pour d'autres par le passé.

Ce lundi, Fabien Galthié et son staff ont annoncé une liste de 42 joueurs qui décolleront pour le Japon afin d'y disputer deux rencontres (2 et 9 juillet). L'occasion, comme pour chaque tournée d'été, d'appeler de nouveaux joueurs afin de les tester au niveau international, tout en mettant au repos certains cadres. Mais ne vous y méprenez pas, ces matchs sont aussi l'occasion pour des joueurs de se faire une place dans le groupe France, et parfois même une place de titulaire ! L'année dernière en Australie, Jaminet, Danty, Villière et Jelonch s'étaient affirmés face à l'une des meilleures nations au monde. Résultats ? Ces 4 joueurs ont tous été titulaires au moins une fois lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Autant vous dire que l'histoire pourrait se répéter au Japon. Pour ce faire, on a donc décidé de sélectionner 5 joueurs qui, à notre sens, ont un réel coup à jouer durant cette tournée. Bien sûr, ils ne seront pas les seuls dans ce cas et d'autres pourront également prouver leur valeur face aux Japonais.

L'un des joueurs dont on parle le plus dans cette liste. En effet, et à seulement 20 ans, Le Garrec a déjà conquis le Top 14 grâce à sa vision de jeu, mais aussi son jeu au pied très précis. Des qualités qui ont donc logiquement amené Fabien Galthié à appeler l'ancien joueur de Vannes chez les Bleus. Entouré de Couilloud et Lucu, Le Garrec aura certainement sa chance face au Japon, que ce soit en titulaire ou en remplaçant. Et même si la place de titulaire d'Antoine Dupont semble pour l'heure intouchable, le Racingman pourrait coiffer ses concurrents pour devenir la doublure du Toulousain pour la Coupe du Monde. C'est d'ailleurs ce que bon nombre de supporters demandent depuis des mois, tant ils ont été bluffés par ce jeune joueur. Mais voilà, pour y arriver, Le Garrec devra faire bonne impression lors de cette tournée et prouver au staff des Bleus qu'il a l'étoffe nécessaire pour le niveau international. Une chose est sûre, on a hâte de voir Le Garrec évoluer sous le maillot tricolore.