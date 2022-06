RUGBY. Equipe de France. Les Bleus jouent-ils vraiment moins qu'avant ?

Cet été au Japon, nombre de cadres des Bleus seront préservés. Une très bonne adaptation du staff, à près d'un an de CDM. La principale différence avec avant.

Il est peu de dire que Thibault Giroud fait partie des hommes forts des Bleus. L'homme de 48 ans, ancien sportif de haut niveau, travaille en étroite collaboration avec Fabien Galthié et les hommes "de terrain" afin d'être le plus précis possible concernant la santé, la récupération et la préparation des joueurs. En ce sens, "Galette" ne fait pas ses choix grâce au travail du préparateur physique des Bleus, mais plutôt main dans la main avec ce dernier. C'est ainsi que pour la tournée au Japon qui se profile, le directeur de la performance expliquait via L'Equipe :

L'an dernier, en Australie, on avait déjà fait le choix de laisser se reposer une vingtaine de joueurs premium. À un an de la Coupe du monde, ça a encore plus de sens. On avait mis une barre à 2000 minutes jouées pour les premiums. Il faut ajouter à cela des bobos, un manque de fraîcheur en fin de saison. Il n'y a plus beaucoup d'opportunités pour laisser les joueurs tranquilles, pour qu'ils puissent se soigner, retrouver de la fraîcheur mentale et surtout avoir une bonne présaison avec leurs clubs. Prendre ces joueurs, c'était accumuler les problèmes pour la suite, pour la tournée de novembre, le Tournoi ensuite, etc. On est trop proche de la Coupe du monde pour prendre ce risque. Et ceux qui sont là le méritent, ils ont gagné leur place.

Quésaco, au juste, ces 2000 minutes ? Eh bien selon les spécialistes de la performance dans notre sport et en conformité avec les attentes du staff en leurs joueurs, il s'agit du seuil du temps de jeu que doit éviter de dépasser un garçon afin de limiter le risque de blessure ou fatigue chronique. Bien sûr, cela ne reste qu'un indicateur, mais en tout état de cause, tous les joueurs dits "premium" l'ayant dépassé ne seront pas du voyage en Asie cet été. Pour l'exemple, Romain Ntamack (32 matchs, 2380 min), Antoine Dupont (30 matchs, 2080 min), Greg Alldritt (30 matchs, 2180 min) ou Anthony Jelonch (30 matchs, 2005 min) sont d'ores et déjà en vacances. Quand d'autres garçons fortement sollicités pour leur poste également, comme Cyril Baille (31 matchs) ou Uini Atonio (33 matchs à 146kg et avec un genou dans la boîte à gants !) resteront, eux aussi, chez eux.

XV de France. Le Garrec, Luc... Quels joueurs peuvent marquer des points cet été ?Pour autant, le temps de jeu explique-t-il tout ? Et le XV de France se porte-t-il mieux aujourd'hui - entre autres - car ses membres jouent moins que par le passé ? On vous arrête tout de suite : la réponse est un grand NON. Déjà parce que comme le souligne Giroud entre les lignes, de (nombreux) autres facteurs sont à prendre à compte dans l'évaluation de ses choix, comme celui des blessures latentes ou du manque de fraîcheur, physique comme mentale... En ce sens, certains cadres étant largement en dessous des 2000 minutes cette saison n'étaient tout de même pas du groupe qui s'est envolé pour le Japon ce mercredi. Qui ? Pêle-mêle, on citera Julien Marchand, Jonathan Danty ou Gaël Fickou, sans compter les blessés Paul Willemse, Gabin Villière ou François Cros.

Moins de temps de jeu ? Non. Une meilleure prise en compte ? Oui.

Pour le reste, il est à noter qu'aujourd'hui, les garçons ne jouent pas moins qu'hier. Et malgré l'accord qui réunit l’ensemble des composantes du rugby français afin de se mobiliser totalement en faveur du XV de France dans la perspective de la Coupe du Monde 2023, les calendriers surchargés restent les mêmes. En dépit de la "protection" des fameux joueurs premium sur des périodes prévues par la convention, nombre de cadres restent sous le coup des 30 matchs disputés par saison (voir plus haut). Guère moins que les anciens cadors de l'ère PSA, Novès ou Brunel, qui n'étaient que très rarement au-delà de cette fameuse limite, à l'image de capitaine Guirado en 2015/2016, et ses 35 matchs disputés (en année de CDM), pour 31 titularisations. Ou de "King" Louis Picamoles la saison suivante, qui lors de son année passée en Angleterre, disputa 31 matchs au total, pour 30 titularisations. Idem pour notre Mathieu Bastareaud national en 2017/2018, aligné 30 fois au cours de cette saison où il retrouva les Bleus, pour 27 titularisations.

TRANSFERT. TOP 14. Mathieu Bastareaud, futur 3ème ligne du RCT ?Au moment de faire les comptes, il est donc clair que sur ce point, la différence entre hier et aujourd'hui se situe sur la prise en charge des joueurs. Entendez sur la compétence, la complémentarité et la science du détail du staff actuel. Qui a désormais le recul, l'intelligence et la marge de manœuvre nécessaires pouvoir, par exemple, ménager la majorité de ses cadres sur des tournées estivales considérées comme de "nouveaux incubateurs" plutôt que des crash tests. Et si c'était ça, le professionnalisme ?

Et aussi : RUGBY. Equipe de France. Les Bleus ont trouvé leur diffuseur face au Japon, et c'est une première