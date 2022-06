RUGBY. Equipe de France. Les Bleus ont trouvé leur diffuseur face au Japon, et c'est une première

Les deux matchs de l'équipe de France masculine de rugby face au Japon au mois de juillet seront bien diffusés à la télévision. C'est TF1 qui a acquis les droits.

RUGBY. Mais au fait, Japon/France c'est à quelle heure et sur quelle chaîne ?A un peu plus d'une semaine de leur premier match face au Japon, les Bleus connaissent enfin leur diffuseur pour cette tournée en Asie. Les supporters seront heureux d'apprendre que c'est TF1 qui a acquis les droits de diffusion des deux tests face aux Brave Blossoms selon une information de Midi Olympique. Pour rappel, les hommes de Fabien Galthié affronteront le Japon le 2 juillet à 8h puis le 9 juillet à 7h50. Des horaires qui n'avaient pas facilité des négociations entre les différentes parties. Mais ce n'est pas la seule raison qui avait jusqu'ici empêcher Canal +, France 2 ou encore TF1 de se positionner. Le montant des droits était visiblement trop élevé. On peut imaginer qu'il y a eu des discussions sur ce point afin de parvenir à un accord. Canal +, qui avait diffusé la tournée 2021 en Australie, n'avait pas les droits puisque le Japon ne fait pas partie de la SANZAAR. Quant à l'offre de France Télévisions, elle avait été jugée insuffisante par Pitch International, détenteur des droits de diffusion. RUGBY. Ce record vieux de presque 100 ans que les Bleus pourraient égaler au Japon C'est la première fois dans son histoire que TF1, diffuseur historique de la Coupe du monde en France, diffusera des tests des Bleus dans le cadre d'une tournée d'été. En 2019, le match de préparation face à l'Italie avant le Mondial au Japon avait déjà été diffusé sur la première chaîne d'Europe.