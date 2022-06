RUGBY. Ce record vieux de presque 100 ans que les Bleus pourraient égaler au Japon

Cet été, l'équipe de France affronte deux fois le Japon. En cas de victoires lors de ces deux matchs, les Bleus égaleraient un très vieux record.

XV de France. Jalibert, Haddad et les Baa-Baas appelés pour la tournée au JaponL'équipe de France s'apprête à s'envoler au Japon pour y défier les Brave Blossoms à deux reprises. Fabien Galthié a dévoilé un groupe intéressant où ne figurent pas les cadres habituels, mais des têtes connues du Top 14. Nul doute que cette tournée en Asie sera très instructives à un an et demi de la Coupe du monde. Les Bleus n'ont rien à prouver mais ils pourraient y perdre la confiance accumulée depuis de longs mois ainsi que la belle dynamique enclenchée en 2021. En effet, ils n'ont plus perdu depuis novembre 2021 soit une série en cours de 8 matchs sans défaite. Une performance jamais vue chez les Bleus depuis la fin des années 90 et le début des années 2000.



Dans leur histoire, les Tricolores ont également fait mieux. On pense à cet enchaînement de 10 matchs sans défaite entre 1958 et 1959. À l'époque, le XV de France avait seulement concédé deux nuls 3 partout face à l'Afrique du Sud puis l'Angleterre. L'une des plus belles séries de succès bleus remonte à 1986 avec un premier succès sur les Néo-Zélandais en novembre qui avait débouché sur neuf victoires et un nul contre l'Écosse en mai 87. C'est la Nouvelle-Zélande en juin de la même année qui avait stoppé l'équipe de France. Les All Blacks privant les Bleus d'un premier titre mondial et d'une dixième victoire de rang.



Cette performance, la France ne la réalisée qu'une seule fois dans son histoire. Si on en croit les résultats compilés par la FFR sur son site, le XV de France avait gagné dix matchs de suite dans les années 30. Entre avril 1931 (victoire 14 à 13 sur l'Angleterre et octobre 1937 (victoire 43 à 5 sur l'Italie), les Français n'avaient pas perdu une seule rencontre. Il faut dire qu'à l'époque, ils jouaient très peu de matchs, en raison notamment de la guerre. Si d'aventure les hommes de Galthié remportaient leur deux matchs au Japon, ils égaleraient ce record presque centenaire. Est-ce que les Bleus y pensent ? Raphaël Ibanez s'est confié sur le sujet via Sud Ouest :

Il me semble modestement que c’est l’une des caractéristiques de ce XV de France depuis deux ans : cette volonté de réaliser, de concrétiser des objectifs qui n’ont pas été accomplis depuis un petit moment. Mais je préfère être prudent sur le sujet car si on assomme les joueurs de références historiques, je ne voudrais pas qu’ils en perdent l’essentiel, c’est-à-dire le plaisir du jeu et celui de s’exprimer, sans complexes.