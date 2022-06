RUGBY. Mais au fait, Japon/France c'est à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Alors que la tournée estivale de nos Bleus au Japon approche, aucun diffuseur TV n'est pour l'heure annoncé pour couvrir les deux rencontres des hommes de Fabien Galthié.

On le sait, depuis quelques années maintenant, la popularité du XV de France ne cesse de croître. En effet, les excellents résultats (Grand Chelem 2022, victoire face à la Nouvelle-Zélande), mais aussi la présence de joueurs incroyables (Dupont, Alldritt, Ntamack, Penaud etc...) poussent de plus en plus de personnes à s'intéresser au rugby. Une superbe nouvelle, à un peu plus d'un an de la prochaine Coupe du Monde. Et pourtant, il se pourrait que certains matchs des Bleus ne soient pas retransmis par une chaîne française ! C'est en tout cas ce qu'annonce RMC Sport. Selon eux, Canal, TF1 et France Télévisions n'ont pour l'heure décidé de diffuser les deux rencontres des coéquipiers de Charles Ollivon face au Japon (2 et 9 juillet prochain).

Si la situation pourrait encore changer d'ici là, les trois principaux diffuseurs de rugby n'ont pas l'air de vouloir se battre pour avoir les droits. Pour rappel, la tournée estivale du XV de France est généralement diffusée par Canal, tandis que la tournée d'automne et le 6 Nations sont retransmis par France Télévisions. Espérons néanmoins qu'une chaîne se décide (enfin) à acheter les droits de ces deux rencontres, qui auront lieu à 8h le 2 juillet, puis à 7h50 le 9 juillet (heure française).

