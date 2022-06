RUGBY. La France numéro 1 pour Michael Leitch : ''quand les Français ont cette passion, ils sont inarrêtables''

À deux semaines du premier test entre la France et le Japon, le 3e ligne des Brave Blossoms Michael Leitch parle de son admiration pour les Bleus.

RUGBY. Equipe de France. Haddad, Tolofua, Le Garrec, ces talents tricolores dans le viseur de GalthiéSi tous les regards sont tournés vers la phase finale de Top 14, il ne faut pas oublier que dans un peu plus de deux semaines à peine, les Bleus affronteront le Japon. Une série de tests qui se fera sans les finalistes. C'est un groupe avec quelques nouveaux qui va s'envoler pour l'Asie. Le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié a dévoilé quelques noms dans la presse. Ce sera pour eux l'occasion de briller à un an et demi de la Coupe du monde. Plusieurs cadres tricolores devraient manquer à l'appel après cette très longue saison. Quand bien même ils ne seraient pas finalistes, on imagine que le staff laissera notamment les Toulousains au repos. Eux qui ont bien donné depuis l'été dernier. Malgré tout, cette équipe de France se voudra compétitive pour conserver sa bonne dynamique en vue de la tournée de novembre. Outre le 3e match de l'année face au Japon, les Bleus affronteront l'Australie et l'Afrique du Sud. Un match au sommet entre la première nation mondial et la deuxième, à savoir la France, qui promet d'être solide. Avec la Covid, les Boks ont peu joué et on ne sait pas vraiment dans quelle forme ils seront. Si bien que certains considèrent que la France est la meilleure nation au monde actuellement. C'est notamment le cas du 3e ligne emblématique du Japon, Michael Leitch qui estime via RMC que les Bleus ont endossé le costume de favori pour le Mondial qui se profile.

Je mettrais cette équipe en numéro 1. Ils sont très forts et ils auront l'avantage d'être à la maison l'an prochain pendant la Coupe du monde. Cette équipe est passionnante et avec les victoires, les gens sont passionnés par ce groupe. Et quand les Français ont cette passion, ils sont inarrêtables. On l'a vu par le passé en 2011. Ils ont fait des matchs assez faibles lors des poules, mais ils ont presque failli battre les All Blacks en finale. Ils ne perdent que d'un seul point. Je me rappelle que Thierry Dusautoir enchaînait les plaquages. C'était magnifique. Depuis ce jour, c'est mon modèle. Si tu regardes l'équipe de France, si tu as de super talents comme Macalou, Ntamack et Dupont. C'est vraiment une belle équipe.