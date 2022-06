TRANSFERT. TOP 14. Mathieu Bastareaud, futur 3ème ligne du RCT ?

Selon RMC Sport, l'ancien centre international signera à Toulon pour la saison prochaine s'il retrouve l'intégralité de ses capacités physiques.

Après un long chemin de croix, l'avenir semble s'éclaircir pour Mathieu Bastareaud. En partance de Lyon dans quelques jours et alors qu'une fin de carrière était un temps envisagée, le joueur de 33 ans pourrait finalement rebondir à Toulon, comme évoqué il y a quelques semaines... Mais sur le pré ! En effet, comme il nous le confiait il y a quelque temps, sa rééducation suivait son cours de manière positive et après la reprise de la course, les sensations étaient "bonnes". La semaine passée sur les antennes de Canal Plus, il assurait d'ailleurs avoir "reçu le feu vert médical pour pouvoir rejouer", sans savoir "où et quand" mais avec "l'ambition de jouer l'an prochain".

Mieux, selon RMC Sport, l'homme aux plus célèbres dreadlocks de France devrait signer à Toulon s'il retrouve l'intégralité de ses moyens physiques. Bernard Lemaître, président du RCT, aurait d'ailleurs confirmé l'intérêt du club varois pour son ancien joueur au même média. L'idée serait d'apporter un supplément de puissance et d'expérience à la troisième ligne toulonnaise, déjà bien fournie mais qui va perdre Julien Ory et les polyvalents Timani et Nakarawa à l'intersaison. D'ailleurs, "Basta" possède toujours une maison sur les bords de la Rade, là où sa petite famille vit... Pour l'heure, rien n'est signé, mais "Basta" continue de se battre de son côté de se remettre pleinement de sa grave blessure aux deux genoux. D'ici la mi-juillet, son futur au RCT devrait être fixé.

