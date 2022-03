6 NATIONs. VIDEO. En 2018, Mathieu Bastareaud retournait du rosbeef pour offrir la victoire aux Bleus

À Paris en 2018, la France avait été cherchée une victoire inattendue face aux Anglais. Mathieu Bastareaud, capitaine de combat, avait été énorme.

Samedi, le XV de France jouera pour le 10ème Grand Chelem de son histoire. Là, les Bleus s'avanceront dans le costume du favori face à l'Angleterre, ce qui n'a pas toujours été le cas, comme vous le savez. Pas plus tard qu'en 2018, l'EDF n'avait rien d'un postulant pour la victoire finale et, accusant 2 défaites pour 1 victoire pas vraiment aboutie face à l'Italie, elle tremblait au moment de recevoir l'ennemi anglais. Pourtant, inspirés par l'Ecosse deux semaines plus tôt, les Tricolores livraient là l'un de l'un meilleurs matchs de l'ère Brunel. Pas brillants mais ô combien généreux et combattifs, les Bleus avaient agressé les troupes d'Eddie Jones pendant 80 minutes.

En symbole de cet épique affrontement : Mathieu Bastareaud. Tout juste rappelé en sélection, le centre (à l'époque) toulonnais avait su cornaquer ses hommes, être un véritable leader de combat. Ce jour-là, Basta avait retourné de l'Anglais tout le match, réalisant une performance magistrale en défense avec des timbres dont il a le secret, mais aussi des prises de balle qui mirent les siens dans l'avancée constamment. Les "costauds" Sam Simmonds et Ben Te'o doivent s'en rappeler. Mais plus encore, il avait été dément dans le jeu au sol, glanant 3 pénalités dans ce secteur de jeu, jusqu'à ce contest gagnant à la 83ème minute. Bastareaud ? L'homme de ce 6 Nations côté français. Et des valeurs sur lesquelles les Bleus de 2022 s'appuient encore.

RUGBY. 6 Nations. ''Ils se font sulfater en Angleterre et ils le méritent'', lance Bastareaud mais attention !