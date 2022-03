RUGBY. 6 Nations. ''Ils se font sulfater en Angleterre et ils le méritent'', lance Bastareaud mais attention !

L'ancien centre de l'équipe de France Matthieu Bastareaud évoque pour RMC le match du Tournoi des 6 Nations entre les Bleus et l'Angleterre.

6 Nations. Eddie Jones sait comment battre l'équipe de France et la priver du Grand ChelemLe sélectionneur anglais Eddie Jones a annoncé la couleur dès le début de la semaine avant le match décisif entre la France et l'Angleterre. Le XV de la Rose va venir à Saint-Denis pour concasser les Bleus et les priver du Grand Chelem tant attendu dans l'Hexagone. Les Anglais ne réalisent pas un bon Tournoi jusqu'à présent et ce match pourrait leur permettre de terminer sur une bonne note. "Il faut toujours se méfier des Anglais. Ça fait un voire deux ans que c’est un peu compliqué pour eux mis à part la tournée d’automne. Ils viennent pour tout simplement gâcher la fête. Ils n’attendent que ça !", lance Matthieu Bastareaud via RMC. L'ancien centre tricolore n'est pas vraiment effrayé par cette équipe, mais il sait aussi que ce sont des combattants qui ne vont rien lâcher. Surtout après la défaite à Twickenham face à l'Irlande. À 14 contre 15, ils ont montré beaucoup de fierté et d'orgueil.

Une victoire face aux hommes de Fabien Galthié pourrait leur éviter non seulement de terminer à la 5e place, mais de subir encore les foudres des supporters et des observateurs au pays. "Ils se font sulfater en Angleterre et ils le méritent, car ça fait un moment qu’ils se cherchent derrière. [...] C’est moins bon que nous, mais devant ils ont retrouvé de la hargne et de l’agressivité." Nul doute qu'ils vont proposer un énorme combat devant en mêlée fermée comme dans les rucks. Ils pourraient ainsi récolter de bons ballons à exploiter pour Marcus Smith. L'ouvreur n'a pas certes pas l'expérience des grands rendez-vous comme Owen Farrell, qui manque aux Anglais selon Basta, mais il peut à tout moment mettre le feu à la défense. Celle des Bleus a heureusement montré toute sa solidité face au Pays de Galles. Pour l'heure, difficile de dire qui sortira vainqueur de ce match au sommet. Réponse samedi sur les coups de 23h. Tournoi des 6 Nations. Marcus Smith vs Romain Ntamack : le feu rencontre la glace