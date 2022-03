Tournoi des 6 Nations. Marcus Smith vs Romain Ntamack : le feu rencontre la glace

Ce samedi, Romain Ntamack et Marcus Smith s'affronteront face à face, chacun avec le numéro 10 dans le dos. Deux jeunes joueurs devenus cadres de leurs équipes, aux qualités bien différentes.

Non vous ne rêvez pas. On parle bien là d'un 10 français gestionnaire, capable de s'éclipser pour pouvoir faire briller ses partenaires, toujours juste, rarement responsable d'erreur coupable et gros défenseur. En face ? Un ouvreur anglais explosif, bien loin de l'historique flegme britannique, avec un goût prononcé pour l'attaque, capable de plusieurs extravagances sur les près. Alors certes, on grossit légèrement le trait, Romain Ntamack étant aussi apte à réaliser des exploits personnels tandis que Marcus Smith sait de son côté poser le jeu lorsqu'on le demande. Mais ce paradoxe est assez amusant, quand dans l'histoire de ce sport, l'ouvreur français a toujours été catalogué comme un joueur fait de prise d'initiative, a contrario du demi d'ouverture anglais, réglé comme une horloge, rarement capable de coup de génie mais diablement efficace. Puis surtout, Ntamack face à Smith, c'est le rendez-vous de deux têtes de gondole de la nouvelle génération, deux stars en devenir (si ce n'est pas déjà le cas) dans leur pays respectif. Un duel alléchant qui nous tient déjà en haleine. Et qui risque enflammer le Stade de France ce samedi pour l'apothéose du Tournoi 2022.

