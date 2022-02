Tournoi des 6 Nations. Angleterre. En forme étincelante, Marcus Smith affole les statistiques

Ce dimanche, à Rome, Marcus Smith a été élu homme du match et a rendu une très belle partition notamment offensivement. Le joueur qui fête ses 23 ans aujourd'hui affole les statistiques.

Ce dimanche, l'Angleterre a pris le meilleur sur l'Italie (0-33), au cours d'une rencontre d'un bel ennui, il faut bien l'avouer. Face à une équipe d'Italie certes très faible, coupable de terribles errances défensives pour ce niveau, le XV de la Rose a inscrit cinq essais et donc obtenu le bonus offensif. Malgré une partition offensive assez pauvre en seconde période, les Anglais ont pu s'appuyer sur quelques individualités pour faire des différences. C'est notamment le cas de Marcus Smith, élu homme du match ce dimanche à Rome et qui marche sur l'eau en ce début de Tournoi. Mieux encore, le joyau des Harlequins a réalisé des prouesses offensives incroyables et affole les compteurs.

VIDEO. Appuis de feu, vista et sang-froid, un Marcus Smith de Gala a porté les Harlequins vers la victoire

En effet, Marcus Smith, qui fête en ce 14 février ses 23 ans (7 sélections), a cassé 6 plaquages contre les Italiens. Aucun numéro 10 du XV de la Rose n'a réussi pareille performance depuis un certain Jonny Wilkinson en 2002, face à l'Irlande. Preuve des grands atouts offensifs que possède le jeune ouvreur, si certains pouvaient encore en douter. En plus de cela, Smith a parcouru 87 mètres ballon en main et inscrit un essai. Surtout, avec déjà deux réalisations dans ce 6 Nations, il se classe au second rang des meilleurs marqueurs de ce Tournoi 2022. Mieux encore, avec 30 points inscrits en deux journées, il est co-leader des réalisateurs avec un certain... Melvyn Jaminet. Déjà tout d'un grand. Alors peut-on parler d'une Smith dépendance du côté anglais ? En tout cas force est de constater, que le XV de la Rose a trouvé sûrement son demi d'ouverture pour les années à venir. Et son goût prononcé pour l'attaque séduit et contraste avec le traditionnel flegme anglais.