Top 14. Thibault Giroud bientôt dans le staff d'une grosse écurie de Top 14 ?

Midi Olympique nous apprend ce mardi que Thibault Giroud, directeur de la performance de l'équipe de France, pourrait rejoindre une grosse cylindrée du championnat après le Mondial 2023.

À peine le Grand Chelem remporté que le staff du XV de France attire forcément les convoitises. En effet, ce mardi, Midi Olympique nous apprend que Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France, intéresserait de nombreux formations, et en particulier le Racing 92. Le club francilien souhaiterait s'attacher ses services après le Mondial 2023 en France. Le bihebdomadaire précise que les deux parties se seraient déjà rencontrés et Thibault Giroud, ne serait pas contre l'idée de prendre part au projet présenté par Jacky Lorenzetti et Laurent Travers. Cependant, celui qui serait en CDI avec la fédération française de rugby n'aurait pas encore pris sa décision et la FFR compte plus que jamais le conserver.

Par ailleurs, Midi Olympique précise que le Racing 92 pourrait s'attacher les services de Yannick Bru (en 2023), en fin de contrat à Bayonne à la fin de la saison. Ce dernier pourrait remplacer Laurent Travers qui on le sait, devrait, à terme, succéder à Jacky Lorenzetti à la présidence du club. Et le site termine en précisant que Bru entretiendrait de très bonnes relations avec Thibault Giroud. Affaire à suivre donc.