VIDÉO. Le travail d'Edwards, le sang-froid des Bleus, découvrez l'envers du décor de Galles-France

Le XV de France s'est imposé ce vendredi face au Pays de Galles, et peut toujours croire au Grand Chelem. Mais en attendant, plongez dans l'intimité des Tricolores.

Après le succès des Bleus face au Pays de Galles, France Rugby a sorti son cinquième épisode de la saison 2 de "Destins Mêlés". Une série disponible sur Youtube, et qui nous permet de vivre en détail la semaine du XV de France, mais également les coulisses avant, pendant, et après le match. Et après un déplacement en Écosse qui fut une réussite, place au Pays de Galles de Wayne Pivac, qui n'a d'ores et déjà plus rien à jouer dans ce Tournoi. Une rencontre ô combien importante pour l'entraîneur de la défense Shaun Edwards, qui affrontait ce vendredi son ancienne équipe, pour qui il a officié durant 11 ans. Un grand défi qu'il remportera, puisque les Bleus n'ont pas encaissé d'essai face au XV du Poireau, une première pour les Diables Rouges à Cardiff depuis 13 ans. Un petit exploit qui permit au XV de France de s'imposer 9 à 13.

STATISTIQUES. 6 Nations. 1076m de jeu au pied, l'équipe de France a arrosé les GalloisOn vous propose donc de découvrir en détail l'envers du décor de ce succès primordial à Cardiff, ainsi que la préparation d'avant-match, axée principalement sur la défense. Comme quoi, le staff des Bleus ne s'est (encore une fois) pas trompé sur cette rencontre.