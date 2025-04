TRANSFERT. Adieu le Top 14 et bonjour l’Angleterre ? L'avenir incertain d'Anthony Belleau

Pourquoi Anthony Belleau pourrait-il quitter la France pour l'Angleterre ? Alors que le Top 14 offre peu d'opportunités, les clubs anglais sont en quête d'un numéro 10.

L’avenir d’Anthony Belleau reste pour le moment suspendu. En fin de contrat avec l’ASM Clermont, l’ouvreur international français (12 sélections) pourrait éventuellement traverser la Manche cet été selon les dernières informations de RugbyPass. Et ce, alors même que Benjamin Urdapilleta.

Peu d’options en Top 14, la piste anglaise se précise

Le marché des ouvreurs n’est pas le plus florissant en Top 14, et Belleau, 29 ans, voit ses options se réduire en France. D’après RugbyPass, Leicester et Newcastle seraient aujourd'hui les deux seules équipes anglaises réellement en quête d’un numéro 10 d’expérience.

Les Glasgow Warriors, en Écosse, se tiendraient également prêts à bondir. Du côté du Top 14, peu de pistes sérieuses émergent. Plusieurs clubs ont déjà bouclé leur recrutement, laissant Belleau dans une position délicate malgré un CV intéressant.

L'ancien joueur de Toulon garde la tête froide et se dit "ouvert à tout" dans les colonnes de La Montagne. Une expérience à l'étranger pourrait lui permettre de trouver un second souffle au sein d'une carrière où les attentes autour de lui ont toujours été très hautes.

Une nouvelle aventure pour se relancer ?

Après trois saisons contrastées sous les couleurs de Clermont, marquées par des blessures et un contexte sportif instable, Belleau semble prêt à relever un nouveau défi. L'Angleterre, avec son style de jeu plus direct, pourrait parfaitement convenir à ses qualités d’animateur et de gestionnaire.

Un environnement propice pour relancer une carrière qui a connu des hauts et des bas ces dernières années. Ce changement d’air pourrait bien être la meilleure option pour se réinventer.

Du côté de Clermont, on se prépare à accueillir un autre ouvreur en la personne de Harry Plummer, joueur des Blues et sélectionné par les All Blacks l'an passé dans le cadre du Rugby Championship. Sans oublier le prêt de Tom Raffy en provenance de Brive.