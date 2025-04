XV de France. Une fin de carrière désormais inéluctable pour ce grand chelemard aux 32 sélections ?

Victime de multiples commotions, Paul Willemse est écarté des terrains pour trois mois de plus. Une fin de carrière semble se profiler pour le deuxième-ligne du MHR.

Le rugby est un sport magnifique, mais il peut aussi laisser des traces. Paul Willemse en fait malheureusement l’amère expérience. À 32 ans, le deuxième ligne du MHR est à l’arrêt depuis octobre en raison de commotions cérébrales répétées.

Et la mauvaise nouvelle est tombée cette semaine : son indisponibilité est prolongée de trois mois supplémentaires, selon les informations de Midi Libre.

Willemse, un guerrier stoppé par les commotions

Pilier du pack montpelliérain et ancien cadre du XV de France, Willemse ne devrait plus reporter le maillot du MHR. Selon Midi Libre et Rugbyrama, son contrat ne sera pas renouvelé à l’issue de la saison.

Montpellier, en plein grand ménage d'effectif, semble prêt à tourner la page d'un joueur emblématique… mais fragilisé par les coups durs. Le sort de Willemse résonne particulièrement fort alors que les confessions de Sébastien Chabal ont récemment bouleversé la planète rugby.

L’ancien international a révélé avoir de nombreux trous de mémoire, au point de ne plus se souvenir de moments clés de sa carrière. Une parole forte, rare, qui a braqué les projecteurs sur les séquelles invisibles de notre sport.

Rugby et santé : un sujet qui prend de l’ampleur

Le cas Willemse s’inscrit dans un contexte plus large. La Fédération française de rugby a réagi aux propos de Chabal en affirmant vouloir renforcer la prévention et l’accompagnement des joueurs victimes de commotions. Mais sur le terrain, les cas concrets se multiplient.

Pour Willemse, la fin de carrière semble se rapprocher. Et si le rugby moderne a gagné en spectacle et en intensité, il doit désormais apprendre à mieux protéger ses soldats. Parce qu’au bout de l’histoire, il y a des hommes, des familles… et des souvenirs qu’on aimerait ne jamais perdre.

