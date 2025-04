Champions Cup. Après Dupont, Mauvaka : le Stade Toulousain maudit, énorme coup d'arrêt pour le talonneur

Après Antoine Dupont, c’est désormais Peato Mauvaka qui pourrait dire adieu à sa fin de saison, la faute à une blessure sérieuse au genou. Le sort semble s’acharner sur le Stade Toulousain…

Terrible nouvelle du côté du Stade Toulousain. À quelques jours de la demi-finale de Champions Cup face à l'UBB, le club rouge et noir pourrait perdre l’un de ses cadres : Peato Mauvaka, victime d’une probable grave blessure au genou, voit sa saison s’arrêter net.

En manque de temps de jeu en Top 14, ce centre formé au Stade Toulousain prend la direction de la ProD2Selon les informations de Rugbyrama, le talonneur international s’est blessé à l'entraînement ce mardi. Les premiers examens évoquent une atteinte sérieuse au niveau du genou, sans qu’un diagnostic précis n’ait encore été communiqué. Ce que redoute le staff : une rupture ligamentaire synonyme de fin de saison immédiate, et potentiellement d'une absence pouvant aller jusqu'à 2026.

À la suite d'une blessure au genou survenue hier à l'entraînement, Peato Mauvaka sera éloigné des terrains plusieurs mois.



L’ensemble du club est derrière toi et te soutient dans cette épreuve, comme il le fera tout au long de ton rétablissement Peato ❤️🖤 pic.twitter.com/v1r7QBqz3K — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 30, 2025

Un nouveau coup dur après Dupont

Déjà privé de son maître à jouer Antoine Dupont – blessé gravement lors du match face à l’Irlande dans le Tournoi des 6 Nations –, Toulouse n'est pas épargné dans le money time avec le forfait de Blair Kinghorn et les blessures d'Ange Capuozzo. Le timing est cruel pour le joueur et Ugo Mola, à quelques jours d’un déplacement capital à Bordeaux.

Peato, c'est bien plus qu'un simple talonneur. Depuis plusieurs saisons, il s'impose comme l'un des meilleurs à son poste, en club comme en sélection. Sa capacité à perforer, à faire vivre le ballon, son activité dans le jeu courant, … Son absence pèserait lourd dans l'équilibre collectif.

Une saison pas comme les autres

Ce nouveau coup du sort s’inscrit dans une saison déjà mouvementée pour Mauvaka. En avril, il confiait à La Dépêche avoir eu du mal à profiter de la victoire en Champions Cup face au Leinster. Sans oublier l’épisode polémique de son coup de tête face à l’Écosse pendant le Tournoi.

À l’heure actuelle, le joueur est entre les mains du staff médical et des spécialistes. Toulouse espère un miracle, mais le verdict définitif pourrait tomber dans les prochaines heures.

Mauvaka était pressenti pour démarrer face à l'UBB ce week-end. C'est Julien Marchand qui sera titulaire. Sur le banc, le Stade Toulousain possède des options avec le jeune Thomas Lacombre, impressionnant lors de ses dernières sorties, et Guillaume Cramont. Plus expérimenté, c'est ce dernier qui devrait être sur la feuille de match.