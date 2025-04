En manque de temps de jeu en Top 14, ce centre formé au Stade Toulousain prend la direction de la ProD2

Le Stade Montois Rugby tient un renfort de choix pour la saison prochaine : Joris Dupont, centre de 24 ans formé au Castres Olympique, a donné son accord pour rejoindre le club landais en Pro D2.

Après une saison galère qu'il devrait terminer en se sauvant grâce à sa victoire dans le derby landais face à Dax (34 à 20), le Stade Montois Rugby tiendrait un renfort de choix pour la saison prochaine.

En effet, le centre du Castres Olympique Joris Dupont, aperçu en fin de match face à Toulouse samedi dernier, aurait donné son accord pour rejoindre le club landais en Pro D2, annonce Rugbyrama.

Déjà prêté à Carcassonne il y a 2 ans, ce pur produit de la formation toulousaine (il y a joué jusqu'en Crabos) n'a pas plus de temps de jeu et s'apprête donc à relever un nouveau défi au sein d'une équipe montoise qui sera ambitieuse la saison prochaine.

Celui qui a disputé seulement cinq matchs disputés cette saison devrait s'installer dans la préfecture des Landes, où il remplacera numériquement le local Jules Even, qui a signé à Biarritz.

Joueur compact (1,80m pour 95kg), Joris Dupont est un centre puissant et dynamique. Sa capacité à attaquer la ligne d'avantage et son engagement en défense feront de lui un atout certain pour Mont-de-Marsan, qui attend 7 à 8 recrues.

À 24 ans, le Top 14 se refermant, il était temps pour lui d'aller définitivement chercher du temps de jeu dans l'échelon inférieur. Une division dans laquelle celui qui évolue à Castres des années pourrait exploser.