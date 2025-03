TRANSFERT. La Géorgie plutôt que la Nouvelle-Zélande : le gros coup tenté par Castres en numéro 10

Après Niniashvili, un autre 3/4 géorgien ''so talentueux'' débarque en Top 14, du côté de Castres.

Ce week-end, on apprenait la prolongation de Damian McKenzie avec la NZRU jusqu’en 2029, lui qui tournait donc le dos aux clubs de Top 14.

Est-ce que si ses prétentions salariales étaient un peu moins élevées, le blondinet des Chiefs aurait débarqué en France cet été ? Probablement. Est-ce que le Castres Olympique aurait aimé signer le génie de 29 ans pour remplacer le futur retraité Julien Dumora ? Certainement.

Mais fidèle à ses recrutements intelligents et peu coûteux, le CO s’est donc tourné vers la Géorgie pour renforcer sa ligne arrière et espérer tenir la cadence de la fin de saison pour conserver sa place dans le Top 6.

De fait, c’est donc Luka Matkava qui va débarquer sur les bords de l’Agout très prochainement, annonçait L’Equipe ce dimanche. Lui ?

C’est un numéro 10 de 23 ans aux 29 sélections, considéré comme l'un des plus grands talents de son pays, dans le sillage des Niniashvili et Tabutsadze. Joueur électrique, le joueur des Black Lions est un animateur de jeu dynamique, capable d’éclats à tout moment et doté d’appuis remuants et d’un bon jeu au pied.

Il serait attendu rapidement en tant que joker médical de Pierre Popelin, absent jusqu’à la fin de la saison. Le génie du Caucase restera-t-il plus que quelques mois à Castres ? Nul doute que ce sont ses prestations d’ici la fin de la saison en décideront.

Mais l’enfant de Tbilissi, qui peut aussi évoluer à l’arrière, dispose en tous cas du profil idéal pour s’installer sur la durée au Lévezou…