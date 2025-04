TRANSFERT. Après Yato et Ritchie, l'USAP sur le point d'attirer un cadre du RCT

Blessé, mais pas oublié, le trois-quarts samoan pourrait offrir un sacré coup d'accélérateur à l’USAP.

Perpignan continue de bâtir son effectif pour 2025-2026. Après avoir bouclé cinq premières recrues majeures (Malolo, Yato, Ritchie, Le Corvec et Tedder), l’USAP s’active désormais pour attirer un centre d’envergure internationale. Et d’après les informations de L’Indépendant, parmi les pistes suivies, un nom ressort avec insistance : Duncan Paia’aua.

Retrouvailles en vue avec Franck Azéma

À 30 ans, l’international samoan connaît bien le manager catalan. C’est sous les ordres de Franck Azéma qu’il avait remporté la Challenge Cup 2023 avec Toulon, avant qu’une opération des cervicales ne freine brutalement sa dynamique cette saison. Sa saison 2024-2025 est quasi blanche, mais sa valeur sur le terrain ne fait aucun doute : 78 matchs disputés avec le RCT, 76 titularisations et 19 essais inscrits. De quoi séduire une USAP en quête de puissance et d’expérience au centre du terrain.

Selon les informations de L’Indépendant, Paia’aua était d’ailleurs présent au stade Aimé-Giral ce lundi, preuve que les discussions avancent dans le bon sens.

Un profil rare : puissant et polyvalent

Né en Nouvelle-Zélande, formé en Australie, Duncan Paia’aua est un trois-quarts complet. Capable d’évoluer au centre, à l’ouverture ou à l’arrière, il a fait ses classes chez les Reds en Super Rugby avant de s’imposer en France avec Toulon. Longtemps attendu en sélection australienne, il a finalement choisi de représenter les Samoa, disputant la Coupe du Monde 2023 avec deux essais inscrits contre le Chili et le Japon.

Son profil séduit : puissant dans les duels, technique balle en main, Paia’aua a aussi prouvé qu’il savait être un leader, portant notamment le brassard avec Queensland Country en NRC. En pleine possession de ses moyens, il peut devenir un facteur X du projet catalan.

Un choix logique pour l’USAP

Pour l'USAP, ce serait un joli coup sur le marché. Libéré de son contrat à Toulon en juin, Paia’aua est accessible financièrement et correspond parfaitement au style de jeu prôné par Franck Azéma : ambitieux et structuré, physique mais joueur. Et après une saison perturbée par les blessures, le Samoan arriverait avec une énorme envie de prouver qu’il n’est pas fini.

Reste désormais à finaliser l’opération. Mais si Paia’aua rejoint Perpignan, il pourrait bien être l’une des très belles affaires de l’intersaison.