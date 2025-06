TOP 14. Castres prépare un coup à Mayol : la compo pour défier le RCT en barrage

Castres a dévoilé sa composition pour défier Toulon en barrage du Top 14. Un match sous haute tension à Mayol pour décrocher une place en demie.

Les choses très sérieuses commencent pour Castres. Ce samedi 14 juin à Mayol, le CO va tenter de s’offrir un exploit sur la pelouse du RCT, dans un barrage qui s’annonce bouillant, au propre comme au figuré, avec des températures flirtant avec les 40 degrés sur la rade.

Vanverberghe et Le Brun de retour sur leurs terres

Privé de Jack Goodhue, forfait, Sadourny a néanmoins pu compter sur plusieurs de ses cadres pour ce rendez-vous couperet. Au centre, c’est Botitu et Séguret qui formeront la paire d’attaque, pendant que Le Brun, passé par Toulon, sera à l’ouverture aux côtés d’Arata.

Un clin d’œil forcément particulier pour le demi d’ouverture, qui va retrouver Mayol avec un maillot bleu et blanc sur le dos. TOP 14. Vers un flop du barrage entre Toulon et Castres : pourquoi ce match ne passionne pas le public varois ?En 2e ligne, Vanverberghe, lui aussi passé par le RCT, est bien présent aux côtés de Ducat. Devant, le paquet d’avants reste très solide avec la 1re ligne Walcker - Barlot - Collier et une 3e ligne Babillot - Delaporte - Papali’i, toujours aussi complémentaire et redoutable dans le combat.

Un banc prêt à faire la différence

Sur le banc, le CO pourra injecter de la puissance avec Nakawarawa et Ardron, ainsi que l’expérience de Chilachava. Dumora et Fernandez, auront aussi leur rôle à jouer en fin de match si la victoire n'a pas encore choisi son camp.

Notez que c'est Chabouni qui tiendra la barre à l’arrière, tandis que Baget et Palis animeront les ailes pour dynamiter la défense varoise.

Face à un Toulon revanchard, ce Castres solide et sans complexe tentera de créer la surprise. À Mayol, l’affiche ne fait pas encore salle comble, mais la bataille promet d’être intense sous la chaleur écrasante du Var.